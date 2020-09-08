Federasyon Kupası şampiyonu Samani

2020 VI. Bireysel Federasyon Kupası şampiyonu FM Yamaç Samani oldu. 4-7 Eylül 2020 tarihlerinde 67 kişinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirilen VI. Bireysel Federasyon Kupasında Şampiyon FM Yamaç Samani oldu.

Yoğun ilgi gören turnuvada KKSF tarihinde ilk kez 5 masanın maçları canlı olarak internet üzerinden izlenebildi. Maçlar Lichess.org isimli online satranç sayfasından da yayınlandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri turnuva bitiminde takdim edildi.

Birinci: FM Yamaç SAMANİ

İkinci: FM Hüseyin Can AĞDELEN

Üçüncü: Ata ATASOY

Kadın Özel Ödülü: Ayşen SAĞLAMER

Veteran Özel Ödülü: Halil TOZAKI

Yıldız Özel Ödülü: Kemal YILDIRIM

Küçük Özel Ödülü: Arda KÖLE

Performans Özel Ödülü: Takudzwa Arnold GADA

