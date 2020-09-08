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BTM’nin cezalıları açıklandı

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BTM’nin cezalıları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  5-6 Eylül 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Alınan kararlar şöyle:
 Kırmızı kart cezaları
2 maç: Süleyman Türker (Pergama)
1 maç: Bayram Temel (Yeni Erenköy), Selçuk Güneri (Yeşilyurt)
Yönetici, antrenör, kulüp personeli cezaları
2 maç: Hüseyin Kiraz (Pınarbaşı)
1 maç: Cenk Osman Şeren (Yeni Erenköy)
Dört sarı kart nedeniyle cezalı olan futbolcular
Hüseyin İyici, Ergün Demir (Yeniceköy), Mustafa Güner (Kırıkkale), Şahin Höner, Tugay Altuntaş (Ergazi), Ramadan Deniz (Çayönü), Özker Harun (Çamlıbel), Murat Erişik (Haspolat)
 
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