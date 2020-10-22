banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
4 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
35 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
409 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
18 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
33 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

Emektarlar Satranç Şampiyonası, 50 yaş üstü olacak

banner476

Emektarlar Satranç Şampiyonası, 50 yaş üstü olacak
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına yönelik açıklama yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:
“31 Ekim, Cumartesi ve 01 Kasım, Pazar günleri Lefkoşa Türk Belediyesi Kafeteryasında (en üst kat) yapılacak olan 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonasına KKTC vatandaşı olup KKSF lisansına sahip 50 yaş ve üstü (1970 ve öncesi doğumlu) sporcular katılabilir.
Turnuvaya katılım ücretsizdir ve katılımcılara pazar günü ücretsiz öğle yemeği ikram edilecektir.Turnuvaya son başvuru tarihi 29 Ekim 2020, Perşembe günü olacak.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.