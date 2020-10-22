Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasında ilk maçlar oynanırken, A grubunda Merkezi Cezaevi, B grubundaGelir Vergi Dairesi, ilk haftanın liderleri oldular

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda ilk maçlar 2 karşılaşma dışında tamamlandı. 10’cusu Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuva oldukça heyecanlı maçlara sahne oluyor. İlk hafta A grubunda Devlet Piyangoları, B grubunda Tarım Bakanlığı haftayı bay geçtiler. Karşılaşmalar Pazartesi ve Çarşamba günleri devam edecek.

İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Jeoloji Maden D.-Gümrük Dairesi: 2-6

Merkezi Cezaevi-Karayolları: 19-2

Cengiz Topel H.-Turizm Bakanlığı: 4-9

Devlet Piyangoları (Bay)

B grubu

Elektrik Kurumu-Din İşleri: 4-3

Devlet Hastanesi-Haspolat Cezaevi: 7-4

İhtiyat Sandığı-Gelir Vergi Dairesi: 2-17

Tarım Bakanlığı (Bay)

2. Hafta maçların programı

26 Ekim Pazartesi

A Grubu

Saat 18.00 Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi

Saat 19.00 Karayolları-Cengiz Topel H.

Saat 20.00 Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.

Gümrük (Bay)

28 Ekim Çarşamba

B Grubu

Saat 18.00 Haspolat Cezaevi-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00 Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu

Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi



