Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda ilk maçlar 2 karşılaşma dışında tamamlandı. 10’cusu Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuva oldukça heyecanlı maçlara sahne oluyor. İlk hafta A grubunda Devlet Piyangoları, B grubunda Tarım Bakanlığı haftayı bay geçtiler. Karşılaşmalar Pazartesi ve Çarşamba günleri devam edecek.
İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Jeoloji Maden D.-Gümrük Dairesi: 2-6
Merkezi Cezaevi-Karayolları: 19-2
Cengiz Topel H.-Turizm Bakanlığı: 4-9
Devlet Piyangoları (Bay)
B grubu
Elektrik Kurumu-Din İşleri: 4-3
Devlet Hastanesi-Haspolat Cezaevi: 7-4
İhtiyat Sandığı-Gelir Vergi Dairesi: 2-17
Tarım Bakanlığı (Bay)
2. Hafta maçların programı
26 Ekim Pazartesi
A Grubu
Saat 18.00 Devlet Piyangoları-Merkezi Cezaevi
Saat 19.00 Karayolları-Cengiz Topel H.
Saat 20.00 Turizm Bakanlığı-Jeoloji Maden D.
Gümrük (Bay)
28 Ekim Çarşamba
B Grubu
Saat 18.00 Haspolat Cezaevi-İhtiyat Sandığı
Saat 19.00 Vergi Dairesi-Elektrik Kurumu
Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Devlet Hastanesi
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