Dünya Çocuk Günü’nü satrançla kutlayacaklar

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği’nin Gönyeli Alayköy Belediyesi, ve Radyo Juke sponsorluğunda organize ettiği “65. Kare Geleneksel Dünya Çocuk Günü Satranç Turnuvası” 1 Haziran Cumartesi günü Gönyeli SAM binasında gerçekleştiriliyor.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuva Minikler Kategorisi (2017 ve 2018 doğumlular) , Küçükler (2016 ve 2015 doğumlular) ve Yıldızlar (2014 ve 2013 doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.
Turnuvaya katılmak isteyenler 0542 865 43 13 numaralı telefondan 30 Mayıs Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.
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