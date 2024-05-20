Yarın bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında Balıkesir köy girişi, Ercan Şantiye Binası ve Kırklar Askeri Birliğe elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamada, yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Balıkesir köy girişinde; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise Ercan Şantiye Binası ve Kırklar Askeri Birliğinde elektrik kesintisi olacağı belirtildi.
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