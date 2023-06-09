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Döveç-Çanakkale Satranç Takımı Süper Lig ikincisi

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Döveç-Çanakkale Satranç Takımı Süper Lig ikincisi
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Döveç-Çanakkale, 2022 satranç liglerinde 1. ligde mücadele ederek, süper lige çıkmış ve yine 2022 U-16 yaş satranç liginin de şampiyonu olmuştu.
KKSF (Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu) tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler 2023 Satranç Ligi, 4 Haziran 2023'te yapılan son karşılaşmalar ile sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de, Döveç-Çanakkale satranç takımı, ligin en genç sporcu kadrosuna sahip takımı olarak ikinci oldu. Ayrıca genç ekip, U-16 Liginin de şampiyonu oldu.
Bu sonuç, takımın bir yıl içerisinde yakaladığı üçüncü başarı.
Döveç-Çanakkale Satranç Takımının yönetici ve antrenörü Mehmet Atasoy, Süper Lig hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu paylaştı ve gelecekte daha da büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.
Atasoy, "Süper lig güçlü takımların bulunduğu zorlu bir lig. İlk defa mücadele ettiğimiz Süper Lig'de ikinci olmak bizim için çok büyük bir başarı. Çok genç bir sporcu kadrosuna sahibiz ve şimdi hedefimiz yurt dışı kulvarlarda başarılı olmak.” dedi.
Ayrıca Atasoy, bu başarıya katkı koyan ana sponsor Döveç Group ve Burçin Döveç'e teşekkür ederken sözlerine şöyle devam etti;
“Bu başarımıza katkı koyan ana sponsorumuz Döveç Group’a başta sayın Burçin Döveç olmak üzere çok teşekkür ederim. Satranca yatırım ülkemizin geleceğine yatırımdır. Burçin bey de bu vizyon sahip biri olarak her zaman yanımızda olmuştur.”
Atasoy, dokuz yıl önce Çanakkale TSK Satranç kolunun kurulmasında en büyük destekçi olan dönemin Çanakkale TSK Başkanı İbrahim Şeker'e de teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.
 
 
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