Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası 24 Haziran Cumartesi günü yapılıyor. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, Cyprus Bullions Spor Derneği, Girne Gençler Birliği Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği’nden oluşan 7 kulübün 90 sporcuları katılacak. Aziz Spor Derneği de Kayıt yaptırdı.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo olmak üzere 5 branşda yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 09:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başlayacak.

