Cortado Kupası Dörtleme Turnuvalarının üçüncüsü yapıldı

Cortado Trading Ltd. sponsorluğunda düzenlenen Cortado Dörtleme Kupası 3. Ayak turnuvası Mağusa Suriçi Bandabuliya’da 4 kategoride gerçekleştirildi

Cortado Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen Cortado Trading Ltd. sponsorluğunda düzenlenen Cortado Dörtleme Kupası 3. Ayak turnuvası yapıldı. Mağusa Suriçi Bandabuliya’da toplamda dört farklı turnuvanın gerçekleştirileceği Cortado kupası dörtleme turnuvasında her turnuvanın ayrı ayrı ödüllendirileceği ve en sonunda sporcuların aldığı en iyi üç turnuva puanının toplanıp büyük ödüller verilecek. Dört ayrı kategoride gerçekleşen turnuvalarda yüzün üzerinde satranççılar tüm gün boyunca kıyasıya bir mücadele verdi. Cortado kupasında üç organizasyonun tamamlanmasının ardından finale bir kaldı.

4 KATEGORİ

Cortado Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen Cortado kupası 3. Ayak turnuvasında yüzün üzerinde satranççının kıyasıya yarıştığı U7 minikler, U10 küçükler, U13 yıldızlar, açık kategori olmak üzere dört kategoride yapılarak oldukça heyecanlı hamleler yapıldı.

KATEGORİ BİRİNCİLERİ

Cortado Kupası Dörtleme turnuvaların ikinci ayağına yoğun bir katılımla Mağusa Bandabuliya’da gerçekleşti. Dört ayrı kategoride gerçekleşen turnuvalarda toplam 125 satranççı tüm gün boyunca kıyasıya bir mücadele verdi. Cortado kaupası 2. Ayak turnuvası U7 miniklerde Fuat Bakay, U10 küçüklerde Aziz Haklıgil, U13 yıldızlarda Talya Şenol, açık kategoride ise FM Hüseyin Can Ağdelen birinci oldu.

ENLERİ KAZANAN SPORCULAR

Cortado kupası 3. Ayak turnuvası U7 en başarılı kız sporcu Arya Kerem, U10 en başarılı kız sporcu Larin Kahraman, U13 en başarılı kız sporcu Hayal Arslan, açık kategorisinde en başarılı kız sporcu Eylül Güneş, en başarılı ortaokullu sporcu İsmail Eren Midem, en başarılı liseli sporcu Tuğra İstillozlu, en başarılı veteran sporcu Murat Teke seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Cortado Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen Cortado kupası 3. Ayak turnuvası 4 kategoride 125 sporcunun katıldığı müsabakaların ardından her kategoride ilk 5’e giren sporculara, U7 en başarılı kız sporcu, U10 en başarılı kız sporcu, U13 en başarılı açık kategorisinde en başarılı kadın sporcu, en başarılı ortaokullu sporcu, en başarılı liseli sporcu, en başarılı veteran sporcuya madalyalar ve hediye çekleri düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

4. AYAK

Toplamda dört turnuvanın yapılacağı ve en iyi üç turnuva puanının alınıp büyük ödüllerin belirleneceği Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen Cortado kupası dörtleme turnuvası son Ayak turnuvası 19 Mayıs Pazar günü yine Mağusa Kaleiçi Bandabuliya’da gerçekleşecek.

DÖRT FARKLI KATEGORİDE DERECEYE GİREN SPORCULAR:

Minikler Kategorisi:

1. Hatice Haklıgil - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Yağız Aydın - Altın Piyon Satranç Derneği

3. Mehmet Yiğit Küçük - Altın Piyon Satranç Derneği

4. Mila Hafızoğlu - Yamaç Samani Satranç Derneği

5. Uzay Babagil - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

En Başarılı Kız Sporcu: Arya Kerem - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Küçükler Kategorisi:

1. Salih İsmayilov - 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

2. Arkın Köle - Lefkoşa Satranç Derneği

3. Arya Emin - 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

4. Aziz Haklıgil - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Mustafa Özboltaşlı - İskele Belediyesi Satranç Kulübü

En Başarılı Kız Sporcu: Larin Kahraman - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Yıldızlar Kategorisi:

1. Talya Şenol - Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği

2. Aren Tezer - Lefkoşa Satranç Derneği

3. Esma Deniz Sencer - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Doruk Tarman - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. NimaMortazaviNakhostin - Dumlupınar Satranç Kulübü

En Başarılı Kız Sporcu: Hayal Arslan - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Açık Kategori:

1. IM Hüseyin Can Ağdelen - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. FM Volkan Sevgi - Altın Piyon Satranç Derneği

3. Hüseyin Sertbay - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. AnesuMasimba - Yamaç Samani Satranç Derneği

5. Arda Köle - Lefkoşa Satranç Derneği

En Başarılı Kadın Sporcu: Eylül Güneş - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

En Başarılı Ortaokullu: İsmail Eren Midem - Altın Piyon Satranç Derneği

En Başarılı Liseli: Tuğra İstillozlu - Cortado Sertbay Satranç Akademisi

En Başarılı Veteran: Murat Teke - Güzelyurt Satranç Kalesi