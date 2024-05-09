Şampiyon FOTA

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun organize ettiği takımsal darts liglerinde Birinci ligin son haftası tamamlandı. Sezon boyunca galibiyet serilerine devam eden ligin flaş takımı Fota Darts Derneği 69 puanla en yakın rakibine 9 puan fark atarak mutlu sona ulaştı. KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Gazimağusa Darts Birliği arasında oynanan maçta KKTC Fenerbahçeliler Derneği rakibini 9-7 yenerek ligi ikinci sırada bitirirken Gazimağusa Darts Birliği ise aldıkları bu mağlubiyetle süper lig biletini son haftayı galibiyetle tamamlayan Vadili Darts Derneğine kaptırdı. Ligde aldıkları başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, sezon boyunca topladıkları 57 puanla ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Süper ligde mücadele edecek takımlar arasına ismini yazdırdı.



Birinci ligin son haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Fota Darts Derneği 9 7 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 10 6 Gazimağusa Darts Birliği

Girne Av. Atıcılık Kulübü 5 11 Vadili Darts Derneği

Mesarya Darts Birliği 6 10 Ozanköy Spor Kulübü

Taşkınköy Spor Kulübü 6 10 Düzova Spor Kulübü

Mağusa Kültür Derneği 7 9 Deniz Plaza Spor Derneği

Dağyolu Spor Kulübü BAY



KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 24 23 0 1 277 107 170 69

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 24 20 0 4 255 129 126 60

3 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 24 19 0 5 237 147 90 57

4 Vadili Darts Derneği 24 17 2 5 244 140 104 53

5 Gazimağusa Darts Birliği 24 16 2 6 234 150 84 50

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 24 12 0 12 194 190 4 36

7 Dağyolu Spor Kulübü 24 11 0 13 177 207 -30 33

8 Ozanköy Spor Kulübü 24 9 0 15 155 229 -74 27

9 Düzova Spor Kulübü 24 7 0 17 161 223 -62 21

10 Mağusa Kültür Derneği 24 7 0 17 148 236 -88 21

11 Mesarya Darts Birliği 24 6 0 18 145 239 -94 18

12 Taşkınköy Spor Kulübü 24 4 0 20 141 243 -102 12

13 Deniz Plaza Spor Derneği 24 3 0 21 128 256 -128 9

