Şampiyon FOTA

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun organize ettiği takımsal darts liglerinde Birinci ligin son haftası tamamlandı. Sezon boyunca galibiyet serilerine devam eden ligin flaş takımı Fota Darts Derneği 69 puanla en yakın rakibine 9 puan fark atarak mutlu sona ulaştı.  KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Gazimağusa Darts Birliği arasında oynanan maçta KKTC Fenerbahçeliler Derneği rakibini 9-7 yenerek ligi ikinci sırada bitirirken Gazimağusa Darts Birliği ise aldıkları bu mağlubiyetle süper lig biletini son haftayı galibiyetle tamamlayan Vadili Darts Derneğine kaptırdı. Ligde aldıkları başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, sezon boyunca topladıkları 57 puanla ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Süper ligde mücadele edecek takımlar arasına ismini yazdırdı.
 
Birinci ligin son haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
Fota Darts Derneği       9       7       Alsancak Yeşilova Spor Kulübü
 KKTC Fenerbahçeliler Derneği       10     6       Gazimağusa Darts Birliği
 Girne Av. Atıcılık Kulübü     5       11     Vadili Darts Derneği
 Mesarya Darts Birliği  6       10     Ozanköy Spor Kulübü
 Taşkınköy Spor Kulübü        6       10     Düzova Spor Kulübü
 Mağusa Kültür Derneği         7       9       Deniz Plaza Spor Derneği
Dağyolu Spor Kulübü                     BAY
 
                KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                
                TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Fota Darts Derneği         24           23           0             1             277         107         170         69
2             KKTC Fenerbahçeliler Derneği   24           20           0             4             255         129         126         60
3             Alsancak Yeşilova Spor Kulübü  24           19           0             5             237         147         90           57
4             Vadili Darts Derneği       24           17           2             5             244         140         104         53
5             Gazimağusa Darts Birliği               24           16           2             6             234         150         84           50
6             Girne Av. Atıcılık Kulübü              24           12           0             12           194         190         4             36
7             Dağyolu Spor Kulübü     24           11           0             13           177         207         -30         33
8             Ozanköy Spor Kulübü    24           9             0             15           155         229         -74         27
9             Düzova Spor Kulübü      24           7             0             17           161         223         -62         21
10           Mağusa Kültür Derneği 24           7             0             17           148         236         -88         21
11           Mesarya Darts Birliği      24           6             0             18           145         239         -94         18
12           Taşkınköy Spor Kulübü 24           4             0             20           141         243         -102       12
13           Deniz Plaza Spor Derneği             24           3             0             21           128         256         -128       9
 
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