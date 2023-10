BEM Ltd. Altın Piyon Satranç Turnuvası yapıldı

Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD sponsorluğunda Altın Piyon Satranç turnuvası yapıldı. Boğaz Endüstri Madencilik LTD ana sponsorluğunda 14-15 Ekim tarihleri arasında Mağusa Bandabuliya'da gerçekleştirilen satranç turnuvasına rekor katılım oldu. Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD'in iki gün boyunca tam destek verdiği organizasyon bir şenlik havasında gerçekleşirken toplamda 130 satrancının iki gün boyunca müsabaka yaptığı turnuvanın organizatörlüğünü “Altın Piyon Satranç Derneği” üstlendi. “Bem LTD Altın Piyon Satranç Turnuvası” sonucunda 25 satrancının ödül kazandığı turnuvayı Boğaz Endüstri ve Mdencilik Limited şirket müdürü Erhan Bolkan da yakından takip ederek ödül töreninde başarılı satrançılara kupa, madalya ve hediyeler yanı sıra para ödülleri verildi.

4 KATEGORİ

BEM LTD Altın Piyon Satranç Turnuvası’nda genel, İlkokullar, Ortaokullar, Liseliler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar belli oldu.

BEM LTD Altın Piyon Satranç Turnuva Sonuçlar şöyle:

Genel Kategori

1. Fm Yamaç Samani

2. Kemal Yıldırım

3. Ata Atasoy

İlkokullular Kategorisi

1. Arkın Köle

2. Tuğra Şenol

3. Demir Topukçuoğlu

2013 Yaş Ödülleri

1. Hale Hançer

2. Mihri Deniz Cicitekin

2014 Yaş Ödülleri

1. Alisa Arefi

2. Fikri Özer

2015 Yaş Ödülleri

1. Dinçalp Doğruyol

2. Arkın Köle

2016 Yaş Ödülleri

1. Kumsal Kobak

2. Aziz Haklıgil

2017 Yaş Ödülü

1. Albert Alkım

Ortaokullular Kategorisi

1. İsmail Eren Midem

2. Arda Köle

Liseliler Kategorisi Erkek

1. Furkan Yurtal

2. Doruk Gezen

Liseliler Kategorisi Kadın

1. Buse Fegan

En İyi Kadın Sporcu Hatice Filo