Fenerbahçe Masa Tenisi Turnuvası’na Zekai Soyatlı sponsor oluyor

Yusuf Karayusufoğlu
23. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası,21-22 Ekim 2023 tarihinde,İstanbul’da yapılıyor.Sözkonusu turnuvaya bu yıl KKTC Veteran Milli masa tenisçi Zekai Soyatlı sponsör oluyor.Zekai Soyatlı dün basına verdiği açıklamada, Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nı,KKTC Melekler takımı ve annesi merhum Pembe Soyatlı anısına yapacağını belirtti.
Soyatlı,KKTC’de daha önce de masa tenisinde sponsörlük yaptığını ifade ederek,Fenerbahçe Turnuvasının artık sürekli sponsörü olacağını vurguladı.Uluslararası Fenerbahçe Turnuvasına,sporcu olarak KKTC’den Zekai Soyatlı ve Fadıl Olguner katılacak.
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