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Kempo 2. Cahit Bozatlı Anı Şampiyonası yapılıyor

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Kempo 2. Cahit Bozatlı Anı Şampiyonası yapılıyor
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KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonası yapılıyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftası nedeniyle düzenleyeceği merhum Cahit Bozatlı anı şampiyonası 24 Aralık Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılıyor. Kempo 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasını üst düzey protokolla birlikte Bozatlı ailesi de anı şampiyonasını yerinde izleyecek. Anı şampiyonasını Türkiye Marmara organizasyon komitesi başkanı Aydın Kaya’nın da katılması bekleniliyor. 
5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Cahit Bozatlı Kempo anı şampiyonası Kata, Weapon, Self Defence, Semi Ful Kempo Submission, K1 Kempo Style branşları olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapılacak. Şampiyona sabah saat 09:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında eşleşmeler ile başlayacak müsabakaların ödül töreni ise saat 14:00 başlayacak.   
5 ÜYE KULÜP KATILIYOR
Kempo Savunma Sporları Federasyon tarafından düzenlenecek olan 2. Cahit Bozatlı anı şampiyonasına 5 üye kulüpten yaklaşık 80 sporcu katılıyor.     
ANLAMI ORGANİZASYON
Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç yaptığı açılamada, Cahit Bozatlı anısına 2. Kez anı şampiyonasın düzenleyeceklerini belirterek, böylesi anlamı organizasyonda mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi. Anlamlı organizasyona ilgini yüksek olmasını beklediklerini belirten başkan Mehmet İngenç, tüm spor severleri şampiyonayı izlemeye davet etti.
 
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