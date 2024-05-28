Ağdelen onure edildi

Satrançta uluslararası alanda büyük başarı elde ederek KKTC'de ilk "Ulusal Usta (IM)" ünvanı alan Hüseyin Can Ağdelen'e, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin tarafından tebrik plaketi verildi.

Akşahin, bu büyük başarıdan gururlandıklarını, satranca desteklerini artırarak devam ettireceklerini belirtti.

