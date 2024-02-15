‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ gerçekleştirildi

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizatörlüğünde yapılan Üç gün boyunca Merkez Lefkoşa’da küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuva, heyecanlı maçlara ve güzel görüntülere sahne oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü’nün katkıları, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd’in sponsorluğu ve 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizatörlüğünde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ ödül töreninin ardından tamamlandı.

Üç gün boyunca Merkez Lefkoşa’da küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 kategoride düzenlenen turnuva, heyecanlı maçlara ve güzel görüntülere sahne oldu.

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, çok güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini ifade ederek, katkı koyanlara, yarışan sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Azak, LTB Spor Kulübü’nden Özkan Bardak ve Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd Direktörü Çağkan Bozalanlar’a teşekkür plaketi sundu.



‘1. Süher Bozalanlar Anı Turnuvası’ sonunda ödül alan isimler şu şekilde:

MİNİKLER KATEGORİSİ:

1.Rüzgar Derleyen

2.Okyanus Timuçin

3.Kuzey Kulle

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ:

1.Salih İsmayilov

2.Aral Özyapıcı

3.Deniz Kaan Kutlay

En İyi Kadın: Arya Emin

YILDIZLAR KATEGORİSİ:

1.Demir İlhan

2.Mustafa Kemal Ata Aydın

3.Ezgi Dimililer

En İyi Kadın: Maya Kerimova

BÜYÜKLER KATEGORİSİ:

1.Ahmet Paşa

2.Hüseyin Serbülent

3.Bertuğ İlgililer

En İyi Kadın: Naz Yaren Yorgun



