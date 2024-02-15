Bisiklet Federasyonuna özerklik soruşturması

Spor Dairesi, özerklik soruşturması kapsamında Bisiklet Federasyonu’nun faaliyetlerini durdurdu. Bisiklet Federasyonu yönetimi bu karara tepki gösterirken resmi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden “Milli Sporcularımıza Spor Dairesinden Amborga” başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşım şöyle:

“Milli sporcularımıza Spor Dairesinden Ambargo,

13 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan ve sporcularımız Ege ERÜLKÜ, Ömer BÜLBÜL, Kerem KICIM ve Arcan KUZHAN davet edildiği Konya’da düzenlenecek olan Pist Bisikleti Milli Takım seçmeleri ve değerlendirme kampına katılımları durduruldu.

20 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Pist Bisikleti Milli Takım Kampına çağrılan ve oradan da Türkiye Pist Bisikleti Milli Takım Kampı ile Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Portekiz’e gitmeye hazırlanan Emre KAPLAN’ın gidişi de askıya alındı.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu olarak anlam vermekte zorlanırken, kamuoyu takdirine bırakırken, gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Spor Dairesinin özerklik soruşturması kapsamında faaliyetleri durdurma kararı ile ilgili gerekli basın açıklaması en kısa sürede yapılacaktır.”

