Yeni küresel salgın tehdidi

Dünya, önce Covid-19, ardından maymun çiçeği virüsü ile mücadele ederken, ABD'li bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı geldi.

Antibiyotiklerden kaçabilen artan küresel enfeksiyon tehdidinin vurgulayan yeni bir araştırmaya göre, çoğunlukla Güney Asya'dan kaynaklanan tedaviye dirençli ateşli tifo, son otuz yılda neredeyse 200 kez sınırları aştı.

2014 ve 2019 yılları arasında bilim insanları, tifo ateşine neden olan ve yılda 100 binden fazla insanı öldüren bakteri olan “3.489 S.” nin genomlarını sıraladı.

ALANINDAKİ EN BÜYÜK ÇALIŞMA

Vaka sayısının yüksek dört ülkeden (Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan) elde edilen veriler, 70'den fazla ülkeden 4 bin 169 benzer örneğin analiziyle birleştirildi ve bu, onu türünün en büyük çalışması haline getirdi.

The Lancet Microbe adlı bilimsel dergide yayınlanan bulgular, küresel sorunların devam ettiğini gösterdi. Çalışma, bakterinin iki önemli antibiyotik türü olan makrolidleri ve kinolonları alt edebilen türlerinin sayısının hızla arttığını ve sıklıkla diğer ülkelere yayıldığını buldu.

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ ÖLÜMCÜL VAKALAR ARTIYOR

Diğer taraftan, bilim insanları yıllardır, en güçlü antibiyotiklerle tedaviden kurtulabilen ölümcül vakalarının artması konusunda uyarı yaptı. Ocak ayında yayınlanan ayrı bir araştırmaya göre, ilaca dirençli hastalıklar 2019'da HIV/AIDS veya sıtmadan daha fazla insanı öldürdü.

Son örnekler arasında ise ABD'de artan enfeksiyonlar ve geçen yıl ortaya çıkan Hindistan'daki ölümcül mantar salgını yer alıyor.

ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde doçent ve çalışmanın baş yazarı Jason Andrews, çalışmanın bulgularının "gerçek bir endişe nedeni" olduğunu belirterek, özellikle yüksek riskli ülkelerde önleme çalışmalarının yapılmasını istedi.

YEREL DEĞİL, KÜRESEL BİR SORUN

Andrews, “Gerçeklere dirençli S. Typhi suşlarının uluslararası alanda pek çok kez yayılması, aynı zamanda tifo kontrolünü ve daha genel olarak antibiyotik direncini yerelden ziyade küresel bir sorun olarak görme ihtiyacının altını çiziyor” dedi.