Sevgül Taş sevenlerini üzdü

Güzelyurt’un her geçen gün büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay’da hayatını sürdüren Taş ailesinin sevilen ismi Sevgül Taş bugün hayatını kaybetti.

Taş, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

