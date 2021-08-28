YDÜ’den çığır açacak bir girişim

YDÜ, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı





Prof. Günsel, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladıklarının müjdesini verdi ve ekledi: “KKTC’miz COVID-19 aşısı üretebilen Almanya, Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve Türkiyemiz gibi ülkelerin arasına adını yazdıracak”



Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel,

otomotiv, robotik, dijital eğitim platformu ve oyun geliştirme alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da yüksek katma değere, AR-GE’ye ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AR-GE ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve uluslararası işbirliği ile geliştirdikleri COVID-19 önleyici nazal spreyin ardından COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına da başladıklarının müjdesini verdi. “Kuruluş çalışmalarına başladığımız Viroloji Araştırmaları Laboratuarı, sadece COVID-19 için değil; pek çok virütik hastalıkla ilgili araştırmalar yapacak, aşılar geliştirecek. Gerçekleştirilecek viroloji araştırmaları, hem akademik hem ekonomik anlamda, ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak” diyen Prof. Dr. Günsel, “Bu başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz, bugüne kadar COVID-19 aşısı üretmeyi başarabilen Almanya, Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve çok yakında anavatan Türkiyemiz gibi ülkelerin arasına adını yazdırarak dünyadaki saygınlığını da kat be kat artıracak” ifadesini kullandı.

