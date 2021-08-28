banner583
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
7 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
15 0
 
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
13 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
54 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
20 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1.1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
88 0
banner661

YDÜ’den çığır açacak bir girişim

banner476

YDÜ, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladı

banner666
YDÜ’den çığır açacak bir girişim

 
Prof. Günsel, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başladıklarının müjdesini verdi ve ekledi: “KKTC’miz COVID-19 aşısı üretebilen Almanya, Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve Türkiyemiz gibi ülkelerin arasına adını yazdıracak”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel,
otomotiv, robotik, dijital eğitim platformu ve oyun geliştirme alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da yüksek katma değere, AR-GE’ye ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AR-GE ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve uluslararası işbirliği ile geliştirdikleri COVID-19 önleyici nazal spreyin ardından COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına da başladıklarının müjdesini verdi. “Kuruluş çalışmalarına başladığımız Viroloji Araştırmaları Laboratuarı, sadece COVID-19 için değil; pek çok virütik hastalıkla ilgili araştırmalar yapacak, aşılar geliştirecek. Gerçekleştirilecek viroloji araştırmaları, hem akademik hem ekonomik anlamda, ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak” diyen Prof. Dr. Günsel, “Bu başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz, bugüne kadar COVID-19 aşısı üretmeyi başarabilen Almanya, Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve çok yakında anavatan Türkiyemiz gibi ülkelerin arasına adını yazdırarak dünyadaki saygınlığını da kat be kat artıracak” ifadesini kullandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.