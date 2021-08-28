"Günsel ailesinin yatırımları geleceğe bir mesajdır”

Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Günsel ailesinin yaptığı bu yatırımlar devletimizi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir”

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi gibi zor bir zamanda bu yatırımları yapmak ve ülkemize yeni eserler kazandırmanın önemine değindi.Tatar, “Günsel Ailesinin yaptığı bu yatırımlar devletimizi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir. Geçirdiğimiz bu zor dönemler, hastalıklar, pandemiler geride kalacak ve biz yolumuza, bu güzel eserlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Konuşmasında öğretmenlere de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu okulda geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimizi şimdiden kutlamak istiyorum. Öğretmenlerimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz geleceklerimiz onların ellerinde büyüyor” dedi.“Herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir ama burada önemli olan tek bir vücut olmaktır” diyen Cumhurbaşkanı, “Bizler nereden nerelere geldiğimizi unutmamalıyız. Kendi kültürümüze ve kendi geçmişimize sahip çıkmalıyız. Günsel ve Yakın Doğu Ailesinin özenli ve seçici bir şekilde yürüttüğü tüm bu çalışmalar için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.