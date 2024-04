YDÜ ile Dikmen Belediyesi işbirliğinde kanser konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi ve Dikmen Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Kanserle Baş Etme Yolunda Bilinçli Adımlar” semineri, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, Dikmen Belediyesi iş birliğinde düzenlediği “Kanserle Baş Etme Yolunda Bilinçli Adımlar” semineri yoğun katılımla gerçekleşti.



Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin de katılım sağladığı seminerde, kanserle mücadele ve toplum sağlığı konuları ele alınarak sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi ve kanserle başa çıkma yolları konusunda bilgiler verildi. Ayrıca, “Ağız Kanserleri İçin 7 Adımda Kendi Kendini Muayene”, “Meme Kanseri Farkındalığı”, “Kansere Dost ve Düşman Besinler” ve “Kanser Kaderimiz Mi?” gibi önemli başlıklarla ilgili sunumlar yapılarak katılımcıların farkındalığının artırılması hedeflendi.



Moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören’nin üstlendiği seminerde; Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Aksoy, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Yarıcı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören birer sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.



Seminerin açılışını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören, kanserle mücadelede farkındalığın önemini vurguladı. Vücudumuzun birçok molekülden oluştuğunu ve biyolojik moleküller arasında aslında en sağlamının DNA olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Özgören, DNA’nın da zamanla kırılganlaşabileceğini ve bu gibi durumların kansere yol açabileceğini belirtti. Kanserin aslında içsel bir süreç olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Murat Özgören, “Kanserle mücadelede erken teşhis oldukça önemlidir. Bu nedenle kendini gözleyebilen bireyler olmalıyız. Kişisel farkındalık, sağlık açısından kritik bir rol oynuyor” dedi.

Ağız içi yaralara dikkat!

Seminerde gerçekleştirilen ilk sunumda; Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Aksoy, ağız kanserinden korunma konusunda önemli bilgiler paylaştı. Risk faktörlerine değinen Prof. Dr. Aksoy, bireylerin kendi kendilerini muayene etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Baş ve boyun bölgesinin el ile taranması ve ağız içinin kontrol edilmesi gerektiğini öneren Prof. Dr. Aksoy, ağız içinde uzun süre geçmeyen yaralar, zorlu yutkunma, ses kısıklığı ve boyunda kitle gibi belirtiler olması halinde doktora başvurmanın gerekliliğine dikkat çekti.



Kanser taramalarına katılın!

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Yarıcı ise meme kanseri ile ilgili uyarılarda bulundu. Her 4 kadından birinin kansere yakalandığını ve her 3 dakikada bir kadının meme kanseri teşhisi aldığını belirten Doç. Dr. Yarıcı, Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz kanser tarama testlerine katılmayı önerdi. Yaşla birlikte kanser riskinin de arttığını belirten Doç. Dr. Filiz Yarıcı; aile öyküsü, genetik yapı, emzirme dönemi ve menstrüasyon gibi birçok faktörün meme kanserine etki değindi. Doç. Dr. Filiz Yarıcı, bireylerin her ay düzenli olarak elle muayene yapmalarının oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Yağlı, tuzlu ve şekerli gıda tüketimini sınırlayın!

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı gerçekleştirdiği üçüncü sunumda ise kanser ve besinler hakkında bilgiler paylaştı. Yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, bu tür besinlerin tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, çok soğuk veya çok sıcak besinlerin sağlık açısından riskli olduğunu ve sıcaklık ayarının dengeli yapılması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı, beslenmede sebze, meyve ve kuru baklagillerin daha sık, kırmızı etin ise haftada bir iki porsiyonla sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.



Stresinizi doğru yönetin!

Seminerin son sunumda ise Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, genetik ve çevresel olarak birçok faktörün kanseri etkilediğini ancak gelişen teknoloji ve bilimle erken tanı koymanın daha kolay, ulaşılabilir ve tedavilerin de bir o kadar etkili olduğunu vurguladı. Korunma, erken tanı ve tedavi süreçlerinin önemine değinen Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, beslenme, aktivite, çevresel faktörlerin (kirli hava, ağır metaller vb) yanı sıra stres faktörünün yönetilmesinin de kanserler ile mücadelede önemli olduğunu belirtti. Kanserle baş etmenin çok ayağı olduğunu; birey kadar ailesi, yakın arkadaşları, destek aldığı hekimlerin de uyum içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.