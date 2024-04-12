Ahmet Gürel Alp, Savoy Marmara’da

Extend Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Savoy Marmara’da antrenör Orhun Mevlit görevden alındı, yerine deneyimli koç Ahmet Gürel Alp getirildi Sezonun başlamasına yakın bir süreçte takımın başına getirilen Basketbol Federasyonu eski başkanı Orhun Mevlit’in sürpriz bir şekilde yönetim tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Savoy Marmara yönetiminin yaşanan ayrılığın ardından elini çabuk tutarak deneyimli koç Ahmet Gürel Alp ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardığı ve el sıkıştığı bildirildi. Ahmet Gürel Alp’in gelmesi ile Mevlit olduğu sürece takıma dönmeyeceğini belirten yerli oytuncular geri döndü. Marmara’nın uzun rotasyonunda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi oyuncusu Emeka’yı da kadrosuna katması bekleniyor. Oyuncu Unileague Fınal-Four sonrasında takıma katılacak. Savoy Marmara, Orhun Mevlit’in rahatsızlığından dolayı antrenörsüz çıktığı ilk maçında Soyer Aksu’yu 73-62 mağlup ederek averajla ilk haftada liderliğe oturmuştu.