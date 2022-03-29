banner762
banner815
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
23 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
16 0
 
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
33 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
37 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
9 0
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
25 0
66 0
banner797
banner794

Yaz Gelmeden Vücudunuzdaki İstenmeyen Yağlarınızı Kışkışlayın: Evde Yağları Eritebilmeniz İçin Öneriler

banner476

Yaz Gelmeden Vücudunuzdaki İstenmeyen Yağlarınızı Kışkışlayın: Evde Yağları Eritebilmeniz İçin Öneriler
Yaz mevsimi yaklaşıyor ve kış boyunca aldığınız kilolar da sizi rahatsız etmeye başlamış olabilir. Vücudunuzda oluşan yağları yanlış yöntemlere yönelerek eritmek yerine evde uygulayacağınız doğru diyet ve egzersiz programıyla bu konuda başarılı olabilirsiniz. Bilinçsiz şekilde diyet yaptığınızda yağ kaybettiğinizi düşünürken aslında kas kaybına uğrayabilirsiniz ve bu tehlikeli bir durum. Vücudunuzda bulunan istenmeyen yağ kütlelerini sağlıklı bir şekilde nasıl eritebileceğinize gelin birlikte göz atalım.

 

1. Düzenli beslenin










Günümüzde vücut yağlarını eritmek için uygulanan pek çok diyet programı bulunuyor ancak karşınıza çıkan her diyet sizin için uygun olmayabilir ve sağlığınıza zarar verebilir. Vücudunuza uygun olan beslenme programları ile düzenli şekilde yağ yakımı sağlanabilir. Bunun için öğünlerinizi düzene sokmalı ve gün içinde öğünlerinizi aksatmamalısınız. Öğünler arası zaman aralığınız düzensiz olduğunda uyguladığınız diyet programlarının pek faydası olmayacağı gibi yağ yakımı da sağlanmayabilir.



 

2. Lif tüketimini es geçmeyin










Lif içeren sebzeler tokluk hissi verdiği gibi sindirim sisteminizi de düzene sokuyor. Sindirim sisteminizden geçen besinler gün içerisinde uzun süre tokluk hissi yaşamanıza katkı sağlıyor. Lahana, brokoli, kabak, mısır, elma, yulaf içerisinde bolca lif bulunan besinler arasında bulunuyor. Bel çevrenizde yağlanma problemi yaşıyorsanız öğünlerinize mutlaka lifli besinler eklemelisiniz. Diyetisyen kontrolünde diyet listenize lifi bol besinler ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.




 

3. Su içerek yağ yakımı











Su vücut için en önemli maddelerden biri. Su tüketimini aksattığınızda vücudunuzun dengesi karışıyor ve alarm vermeye başlıyor. Vücutta oluşan ter ve idrar yağ yakımına destek oluyor. Özellikle de egzersiz programlarınızdan 2-4 saat öncesinde vücut ağırlığınıza eş değer sıvı hacmi tüketilmesi öneriliyor. Egzersizlerinizin ardından su tükettiğinizde ise egzersiz sırasında vücudunuzdan atılan sıvıyı tekrar vücudunuza geri kazandırmış oluyorsunuz.




 

4. Egzersiz programlarınızı düzenleyin













Yağ yakıcı egzersizler yapmak için spor salonuna gitmeden de evde egzersizlerinizi uygulayabilirsiniz. Ters karın sıkıştırma, plank hareketi, çapraz mekik, zıplayarak squat, ip atlama ve merdiven çıkma hareketlerini egzersiz programlarınıza dâhil ettiğinizde vücudunuzda oluşan farkı görmeniz mümkün. Düzenli ve doğru egzersiz yaparak evinizde sağlıklı bir biçimde vücut yağlarının yakımını sağlayabilirsiniz.





 

5. Kahve ve yeşil çay tüketin












Kahve ve yeşil çay içerisinde bulunan kafein sayesinde metabolizma hızını arttırıyor ve yağ yakımında hızlandırıcı etki sağlıyor. Egzersiz öncesinde ve sonrasında sade Türk kahvesi tükettiğinizde vücudunuzdaki yağ yakım hızı artıyor. Kahve ve yeşil çay tek başına tüketildiğinde etki etmediği için mutlaka egzersizle desteklenmeli. Bu iki etkili besin yağ yakımına destek verse de fazla tüketmekten de mutlaka kaçınmalısınız.






 

6. Her güne avokado








Son zamanlarda çokça tüketilmeye başlanan avokado tekli doymamış yağ içeriği sayesinde vücutta yağ depolanmasının önüne geçiyor. Özellikle sabah kahvaltılarına avokado ekleyerek gün boyu yağ depolanmasının önüne geçilebilir. Avokado manno-heptuloz adlı bir karbonhidrat içeriyor. Bu madde vücutta insülin seviyesini düşük tutarak yağ yakımına katkıda bulunuyor. İnsülini düşük tutacak besinler tüketerek yağ yakımı sağlayabilirsiniz.






 

7. Yağ yakımına destek olan detoks kürleri












Yağ yakımına destek olması amacıyla birçok detoks programı bulunuyor. Detoks programları vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulup zayıflamanıza katkı sağlıyor. Peki, detoks programlarından hangisi yağ yakımına destek veriyor derseniz sodalı yoğurt kürü, yeşil çay kürü gibi birçok kür çeşidi bulunuyor. Evde sağlığınıza uygun olan detoks tariflerini uygulayıp sporla desteklediğinizde istenmeyen yağlarınızın eridiğini göreceksiniz.




 

8. Düzenli uykunun önemi










Düzenli uyku vücut sağlığı için oldukça önemli görülüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda uyku düzeni olmayan kişilerin kilo problemlerinin daha fazla olduğu sonucuna varılmış. İhtiyaç duyulan uyku miktarı kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak vücut için gerekli olan uyku miktarı 7-9 saat arası olarak görülürken 7 saatten daha az uyuyan kişilerin kilo almaya daha fazla meyilli oldukları görülüyor. Uyku düzenini sağladığınızda kilo verme hızınızın artarak yağ yakımının desteklendiğini göreceksiniz.






 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.