Vücudunuzu dinleyin, biyolojik ritminizi öğrenin

Biyolojik ritim; fizyolojik ve de davranışsal tepkilerin belirli aralıklarla tekrarı demektir. Özellikle yaşam süresince bireyin dış ortama adaptasyonunu sağlayan fizyolojik olaylardır. Biyolojik ritmimiz vücut dengemizi korumaya yardımcı olur. Uykumuzu, ağrı eşiğimizi, vücut ısısını, olaylara verilen tepkiler biyolojik ritim sayesinde düzenleniyor. Tüketilen besin ögelerinin vücudumuzda enerjiye mi yoksa yağa depolanacağı dahi biyolojik ritim düzenliyor. Tüm bu süreçlerin doğru çalışması için vücudunuzun biyolojik ritmine kulak verin.İşte 24 saat dilimindeki biyolojik ritminiz…Gece saat 01.00-02.00 verimliliğinizin ve dikkatinizin en düşük olduğu saatlerdir. Reflekslerinde yavaşladığı bu saatlerde en iyi yapılacak şey uyumaktır. Özellikle bu saatler ayakta olan bireylerin obeziteye yakalanma riski de yüksektir.Gece saat 3,00 civarları vücuttaki melatonininde en yüksek olduğu saatlerdir. Artan melatonin özellikle uyumuyorsanız sizi tembel ve kararsızlaştırır. Tansiyonun bu saat diliminde düşük seyreder özellikle gece düşmelerinin de en fazla olduğu saatlerdir.Vücut 4,00 sularında uyanmaya ve yeni güne hazırlamaya başlar ve yoğun şekilde enerji üretimi vardır. Kan basıncı yükselmeye başlar özellikle doğumlar ve de kalp krizleri bu saatlerde daha sık görülmektedir.Saat 5,00-6,00 civarlarında vücuttaki stres hormonu kortizol en yüksek seviyelere ulaşır, çünkü vücut yeni güne hazırdır azalan enerji yerine konur vücut hareketlenir ve günlük aktiviteler için enerji ve protein sentezlenir.Çünkü vücut uyanmıştır. Fakat kas ve eklemler halen zayıftır. Bu saat diliminde yapılacak en güzel şey kahvaltıdır. Yapılan bu kahvaltıyı vücut enerjiye çevirir ve adeta yakıt olarak kullanır. O nedenle en masum öğün kahvaltıdır. Saat 7,30 sonrasında melatonin salgısı durur. Melatonin uyku hormonudur bu saatten sonraki uyku vücut için verimli değildir.Saat 8.00 vücudun dinç ve güçlü olduğu saatlerdir bağırsaklarında en hızlı olduğu zamandır.9,00-11,00 arası belleğimizin en yüksek olduğu seviyedir. Konsantrasyon ve mantıklı düşünmek için en iyi saattir. Tansiyon ve nabzın yüksek olduğu bu saatlerde kalp hastalarının spor yapması uygun değildir.En uygun saatler 12.00-13.00 arasıdır. Çünkü biyolojik ritmimiz öğle yemeğine hazırlanıyor bu nedenle tüm kan akımı sindirim için mideye yönelmiş, diğer organ faaliyetleri yavaşlamıştır. Uyku, sinirlilik hali, yorgunluk halinin en yüksek olduğu saatlerdir.Uyku halinin kendini gösterdiği saatlerdir. Bu zaman diliminde düzenli öğle uykusu olan kişilerde kalp krizi riski geçirme oranı %30 oranında düşer.Besinler sindirilmiş tansiyon ve nabız normale gelmiştir. İnsanın kendini en mutlu hissettiği saatlerdir.Adrenalin hormonunun en yüksek olduğu saattir ve kaslar çok güçlüdür. Organlar hızlı çalışır bu nedenle spor için en uygun zaman dilimidir.18,00 de yine yorgunluk artmaya başlıyor vücut mide asidi üretimini artırır. Akşam yemek için en uyun saattir.Yemek sonrası olarak kabul edilen bu anlarda vücudumuz akşam öğününde alınan karbonhidrat, protein ve yağları kullanmıştır. Nabız, tansiyon düşmüş ve vücut ısımız artmıştır. Saat 20,00 sonrası alınan besin ögeleri kullanılmayıp direkt olarak yağ olarak vücutta depolanır.Sindirim sistemi artık çalışmayı durdurmuştur. Yenilen gıdalar sindirilmeyip direkt depolanır.Saat 22,00’de akyuvarların aktivitesi artar ve bağışıklık sistemi aktif şekilde çalışır.Biyolojik ritim geceye adapte olur vücutta stres hormonu azalır vücut gevşer ve sakinleşir. Tansiyon ve vücut ısısı düşerek metabolizma yavaşlar ve uyku için hazırlanır.Vücut bu saatlerde tıpkı bir makine gibi kendini onarmaya başlar. Besinler hücre onarımı için kullanılır, hücreler yenilenir melatonin en yüksek saatlerdedir, cilt hücrelerinin yenilendiği en aktif zamandır.Saat 24.00 ve sonrasında ayakta olan kişilerde ve düzensiz uyku problemi olan kişilerde obeziteye yakalanma, daha yaşlı görünüm, veya depresyona yakalanma riski yüksek olduğunu unutmayınız. Biyolojik ritme kendinizi uydurun, vücudunuzun dengesini koruyun …