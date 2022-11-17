Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil





Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, geçtiğimiz gün İskele’den Karpaz bölgesine yolculuk yaptığı sırada karşısında çıkan trafikteki bu durumla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitemlerini paylaştı.

Duyarlı sürücümüz, fotoğrafta görülen van tipi araçla İskele-Boğaz anayolu üzerinde karşılaştığını belirterek “İnşaat kalasları ha düştü ha düşecek gibiydi. Bizim ülkemizdeki bu yollarda bu şekilde inşaat malzemesi taşımak pek akıl işi değil diye düşünüyorum” dedi.

Bu araçla taşınan tahta kalaslardan bir tanesinin yola düşmesi halinde arkadan gelen bir başka sürücünün ne yapabileceğini sorgulayan duyarlı vatandaşımız “Bu tahta kalaslardan biri yola düşmüş olsaydı herhalde geriden gelen sürücü kalasa çarpmamak için dümenini kıracak ve kaza yapacaktır” diye konuştu.

Esnafın durumunu bildiğini, iş yapmak ve para kazanmak için canını düşüne taktığını çok iyi bildiğini belirten vatandaşımız, ancak bu şekilde trafikte yol güvenliğini ortadan kaldıran ihmalkar sürüşlerden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

