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Vakalarda rekor

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Kuzey Kıbrıs’ta rekor vaka sayısına ulaşıldı. Dün 48'i yerel 62 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 34’ü Girne, 12’si Lefkoşa’dan

Vakalarda rekor
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Kuzey Kıbrıs’ta rekor vaka sayısına ulaşıldı. Dün 48'i yerel 62 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4016 olduğunu, 48'i yerel 62 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 48 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
2 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517
 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 127
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 377
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

TEST İÇİN FUAR ALANI’NA AKIN
Öte yandan Başkent Lefkoşa’daki Fuar Alanı’nda ücretsiz bir şekilde PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.
Fuar alanında önceki gün yapılan ve 600 kişinin katıldığı ‘random’ (rastgele) PCR testleri sonucunda, semptom göstermeyen 7 kişide virüse rastlanması sonrası, vatandaşın test talebinin arttığı gözlemlendi.
Dün sabah saatlerinde testlerin yapıldığı bölgede en az 50 kişinin test sırası beklediği ve uzun bir kuyruğun oluştuğu gözlemlendi.
 
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