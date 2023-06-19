Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, 9-15 Haziran tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.
Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, ithal ürünlerde 29 numunenin, yerli ürünlerde de 16 numunenin tamamının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığı belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.