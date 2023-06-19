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“Hayata Değer Katan Kadınlar” belgeseli gösterilecek

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“Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisi kapsamında Nesrin Şen belgeseli gösterilecek

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“Hayata Değer Katan Kadınlar” belgeseli gösterilecek
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından başlatılan “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisi kapsamında, “Yeşilırmak’ın Toprak Anası” olarak nitelenen Nesrin Şen belgeseli gösterilecek.


KÖDER’den yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) iş birliğinde başlatılan “Hayata Değer Katan Kadınlar” belgesel serisi kapsamında tamamlanan Nesrin Şerifali Şen belgeselinin ilk gösteriminin perşembe günü saat 19.15’teKoopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, “Koopbank sponsorluğunda gerçekleşecek Nesrin Şerifali Şen belgeseli ile bir kadın değerimizin yaşam hikayesi daha günümüze ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz ve 45 yıldır toprakla uğraşan, Dillirga bölgesinin ilk çilek üreticilerinden olan ve son nefesine kadar üretimi çeşitlendirerek tüm ülkeye sağlıklı ürünler sağlayan Yeşilırmak bölgesinin Toprak Anası Nesrin Şerifali Şen’in hayatı kendisi, ailesi, akrabaları, köylüleri ve iş arkadaşlarının anlatımlarıyla belgesele yansıyacak” denildi.
Açıklamada, Nesrin Şen’in Yeşilırmak’ta kurulan 4 K KOOP kurucu üyesi olduğu ve İş Kadınları Derneği’nden Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci ödülü de aldığı hatırlatıldı.
 
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