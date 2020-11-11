Soğuk kış aylarında fiziksel ve ruhsal sağlığınızı koruyun

Büyük bir özlemle beklediğimiz kış ayları sonunda geldi çattı. Yalnızca ülkemiz için değil, tüm dünya için oldukça zorlu geçen bu yıl; sonunda bitiyor! Hepimizin umudu; daha güzel, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yıla merhaba demek. Tabii bunun için 2020 yılından hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı çıkmamız şart! Biliyoruz; 2020 yalnızca fiziksel sağlığınızı tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda zihinsel sağlığınıza da savaş açtı. Sosyal hayatın kısıtlanması, eğitimin ve birçok işin online sistemler üzerinden yürütülmesi ya da günlerimizin büyük bir çoğunluğunun evde geçmesi… Umuyoruz ki bunlara veda etmemize çok az kaldı!
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