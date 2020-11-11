Son kullanma tarihi geçtiği halde kullanmaya devam ettiğimiz eşyalar

Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini atmakta tereddüt etmiyoruz. Çünkü sağlığa zararlı olabileceklerini biliyoruz. Ancak yalnızca gıdaların değil, pek çok ürünün bir son kullanma tarihi bulunuyor.

Mutfaktan banyoya evimizin pek çok yerinde son kullanma tarihi geçtiği halde farkında olmadan kullanmaya devam ettiğimiz ürünler bulunuyor. Bunları kullanmak da en az bozulmuş gıdaları tüketmek kadar sağlığımıza zarar verebilir. İşte son kullanma tarihi geçtiği halde, farkında olmadan kullanmaya deva ettiğimiz 15 şey…

1. Maskara



Göz makyajı ürünlerinin raf ömrü son derece kısa. Maskara uygulandığında kirpiklerdeki bakteriler fırçaya bulaşır ve her kullandığımızda gittikçe daha fazla bakteri yayılır. Uzmanlar, bu ürünün daha uzun süre kullanılması göz enfeksiyonuna yol açabileceğinden, her 3 ayda bir maskara değiştirilmesini tavsiye ediyor.

2. Fondöten



Ortalama olarak, bir fondöten yaklaşık bir yıl kullanılabilir. Nitekim ürünün saklama koşulları ve bileşimi dikkate alınmalı. Tüp olarak satılmayan, kaplarda bulunan hafif sıvı fondötenlerin raf ömrü ise 6 ay. Bunun nedeni ise kaplardaki fondötene ellerinizin ya da süngerinizin doğrudan temas etmesi ve mikropların tüm ürüne yayılması. Bu durum sivilceye ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir.

3. Saç tokası



Evet saç tokalarının da bir son kullanma tarihi bulunuyor. Kumaş saç tokalarını çok uzun süre kullanırsanız saçınıza zarar verebilir. Elastik bant biraz gerilmişse veya bütünlüğü bozulmuşsa, lastik kısmı açığa çıkarabilir, saça yapışabilir ve saç kırılmaya başlayabilir.

4. Islak Mendil



Dezenfektan etkili ıslak mendiller -markaya bağlı olsa da- genellikle açıldıktan sonra bir yıla kadar saklanabilir. Bundan sonra antibakteriyel özelliklerini kaybederler. Ancak, uygun olmayan şekilde depolanmışlarsa, onlardan daha erken kurtulmalısınız. Bu üründeki koruyucular, çok sıcak veya çok soğuk koşullarda bakteri ve küf üretebilir.

5. Deterjan



Jel formundaki deterjanlar, şişeyi açtıktan sonra 6 ay boyunca özelliklerini korurlar. Toz halindeki deterjanlar ise neme maruz kalmazlarsa çok daha uzun süre dayanabilirler.

6. Tuvalet fırçası



Bu göze çarpmayan eşya yıllarca bir evde saklanabilir. Bununla birlikte, fırçayı haftalık olarak temizleseniz bile, üzerindeki tüm bakterilerden kurtulmanız mümkün değil. Bu nedenle de tuvaletinizi temizlemek yerine aslında bakterilerin çoğalmasına neden olabilirsiniz. Yapmanız gerekense, kıllarının deforme olmasını ya da fırçanın sararmasını beklemeden onu değiştirmek.

7. Duş perdesi



Banyo perdeleri kirlenir ve daha da kötüsü üzerlerinde küf oluşabilir. Perdeyi ayda en az bir kez yıkamanız ve bir yıllık kullanımdan sonra yenisiyle değiştirmeniz önerilir.

8. Kauçuk banyo oyuncakları



Bu oyuncaklar 2-3 ayda bir değiştirilmelidir. Bu tip oyuncaklar içlerinde küf üretir ve bu da bebekleriniz için tehlikeli olabilir. Lastik ördeklerinizin ömrünü uzatmak için her kullanımdan sonra onları kaynar su ve deterjanla durulayın. Suyun içeri girmesini önlemek için içlerindeki deliği yapıştırıcıyla da kapatabilirsiniz.

9. Teflon tava



Bu tavalar sadece 2-3 yıl dayanır ve daha sonra kaplaması bozulmamış görünse bile pişirme kaplarının değiştirilmesi gerekir. Teflon 6 farklı zehirli gaz yayabileceğinden, bu tip tava ya da tencerelerin uzun süre kullanılması sağlığınıza zararlı olabilir.

10. Slikon fırça



Silikon ısıya dayanıklı bir malzemedir. Ancak düzenli olarak yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bozulmaya başlayabilir. Ek olarak, oldukça yumuşaktır ve pişirme işlemi sırasında zarar görebilir. Yiyeceklerinizin silikon parçacıklarıyla kirlenmesini önlemek için fırçaları 2 yılda bir değiştirmeniz önerilir.

11. Rendeler ve kesme tahtaları



Bir rendeyi tamamen yıkamak ve üzerinde kalan yemek artıklarıyla mikroplardan kurtulmak son derece zordur. Ek olarak, bıçaklar zamanla körleşir ve daha az verimli hale gelir. Rendeyi durumuna ve yapıldığı malzemeye göre mutlaka ortalama olarak 3-4 yıl kullanımdan sonra değiştirmelisiniz.

12. Bulaşık süngerleri



Bulaşık süngerleri bakterilerin üremesi için en elverişli ortamlardan bir tanesi. Islak kaldıkları için bakterilerin bu ortamda yaşaması çok daha kolay. Bu nedenle bulaşık süngerleri sık sık değiştirilmeli.

13. İç çamaşırı



Birçok zararlı bakterinin yıkanmış külotlar üzerinde bile kalabileceği ortaya çıktı. Çoğu durumda, bu sağlık sorunlarına yol açmaz, ancak iç çamaşırınızı yılda en az bir kez yenilemek son derece önemli. Çünkü değiştirilmeyen külotlar özellikle kadınlarda vajinal enfeksiyonlara neden olabilir.

14. Tıraş bıçakları



Çoğu insanın düşündüğünden daha sık değiştirilmeleri gerekir. Büyük markalar da sık kullanılan tıraş bıçaklarının 2 haftada bir değiştirilmesini öneriyor. Çünkü tıraş bıçakları bir zamandan sonra köreliyor ve bu da tahrişe ve kesiklere neden olabiliyor.