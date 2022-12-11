Sağlık Bakanlığı'nın ekim ayındaki kanser taramalarında yüzde 5 pozitiflik saptandı

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ekim ayında yaptığı kanser tarama sonuçlarını açıkladı.

1-31 Ekim’deki kampanyaya 307 kişinin müracaat ettiği ve kriterlere uyan 161 kişinin Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mehmetçik Sağlık Merkezlerinde kanser taramasının yapıldığı kaydedilen açıklamaya göre, taramalarda mamografi (MMG), gaitada gizli kan (GGK), HPV ve Smear testleri yapıldı.

Mamografi, HPV ve Smear testleri yalnızca kadınlara yapılırken gaitada gizli kan testi hem kadınlara hem de erkeklere uygulandı.

Mamografi 40 – 69 yaş, HPV ve Smear testleri 30 – 65 yaş, gizli kan testi ise 50 – 74 yaş aralığını kapsayacak şekilde uygulandı.

Taramaya katılan 161 kişinin 135’inin kadın 26’sinin erkek olduğu kaydedilen açıklamaya göre, çalışmanın detaylı sonuçlarına Sağlık Bakanlığı resmi sayfasından da ulaşılabiliyor.



Mamografi, HPV, GGK, smear sonuçları



Mamografi yapılan 62 kadından 52’sinin sonucu negatif çıkarken, 10’undan ileri tetkik USG istendi.

119 kadından 111 kadının HPV test sonucu negatif, 6’sının ise pozitif çıktı. Buna göre, HPV’de yüzde 95 negatiflik, yüzde 5 pozitiflik saptandı.

119 kadının 118’inin smear testi negatif, 1’inin pozitif çıktı.

Gaitada gizli kan testinin yapıldığı 95 kişiden 91’inde negatif sonuç çıkarken, 4 kişide pozitif bulgu saptandı.

Taramaya katılan kişilerin 39’unun ailelerinde, meme, bağırsak veya rahim kanseri olduğunu belirttiği; bu kişilerin ailelerinin yüzde 61’inde meme, yüzde 31’inde bağırsak ve yüzde 3’ünde de rahim kanserinin göründüğü tespit edildi.

Bölgelere göre tarama sonuçları

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, kanser taramasının bölgelere göre bilgileri de şöyle paylaşıldı:

1.Güzelyurt Sağlık Merkezi

Güzelyurt Sağlık Merkezindeki testlere toplamda 33 kişi katılmıştır. Bu kişilerin 97%’sinin (32 kişi) kadın 3%’ününse (1 kişi) erkek olduğu gözlemlenmiştir.

Güzelyurt’ta 17 kişiye mamografi yapılmıştır. Söz konusu testin tümünün sonuçlarının negatif (normal) olduğu saptanmıştır.

Güzelyurt’ta toplamda 29 kadına HPV Testi yapılmıştır. Bu sonuçlardan 25’i (87%) negatif iken 3 (10%) pozitif vaka tespit edilmiştir. 1kişiden testin tekrarı talep edilmiş ancak katılımcı tekrarı kabul etmemiştir.

Yapılan bir diğer test ise Smear’di. Sözü edilen test toplamda 29 kişiye yapılmıştır. Test sonuçlarından 28’i (97%) negatif olarak sonuçlanırken 1 (3%) pozitif smear (ASGUS) saptanmıştır.

Gaitada Gizli Kan Testi ise 18 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 19 kişiye uygulanmıştır. Sözü edilen tetkikin tüm sonuçları negatif (normal) olarak saptanmıştır.

2.Lefke Sağlık Merkezi Taraması

Lefke Sağlık Merkezindeki taramalardaki testlere toplamda 23 kişi katılmıştır. Taramaya katılan kişilerin 74%’ü (17 kişi) kadınken 26%’sının (6 kişi) ise erkek olduğu tespit edilmiştir.

Lefke Sağlık Merkezinde toplamda 13 kişiye Mamografi çekilmiştir. Bu tetkiklerden 10’u (77%) negatif olarak sonuçlanırken 3 tanesinde (23%) ileri tetkik olarak USG istenmiştir.

Yapılan testlerden bir diğeri ise HPV’idi. Sözü edilen test toplamda 15 kişiye uygulanmıştır. Tüm sonuçlar sonuçları negatif çıkmıştır.

Lefke Sağlık Merkezinde toplam 15 kişiden Smear alınmıştır. Çıkan sonuçların 14’ü negatifken 1 kişiden Smear testinin tekrarı istenmiştir.

Gaitada Gizli Kan Testi toplamda 17 kişiye uygulanırken bu kişilerin 65%’inin (11 kişi) kadın ve 35%’inin (6 kişi) erkek olduğu görülmüştür. Gaitada Gizli Kan tetkikin bütün sonuçlarının negatif (normal) olduğu görülmüştür.

3. İskele Sağlık Merkezi ve Mehmetçik Sağlık Merkezi

İskele Bölgesindeki Sağlık Merkezlerindeki taramalara toplamda 106 kişi söz edilen testlere katılmıştır. Taramaya katılan kişilerin 83%’si (135 kişi) kadınken 17%’inin (27 kişi) ise erkek olduğu görülmüştür.

Bölgedeki taramaya katılanların 32’si mamografi çektirmiştir. Çıkan sonuçların 25’i (78%) normal iken 7’sinden (22%) ileri tetkik USG istenmiştir.

İskele Sağlık Merkezinde toplam 75 HPV testi yapılmıştır. Yapılan testlerin 71’inin negatif, 3’ünün Pozitif olduğu gözlemlenirken hala hazırda sonuçlanmayan 1 test mevcuttur.

İskele Bölgesindeki taramalara toplamda 75 kişiden Smear alınmıştır. Bakılan tüm testlerin sonuçları negatif olduğu gözlemlenmiştir.

Gaitada Gizli Kan Testi toplamda 59 kişiye uygulanırken bu kişilerin 70%’inin (35 kişi) kadın ve 30%’inin (15kişi) erkek olduğu görülmüştür. Gaitada Gizli Kan tetkikin sonuçlarının 4’ü (8%) pozitiftir. Pozitif sonuçların dağımı ise 3 (9% kadınların kendi arasındaki oranı) kadın ve 1 (7% erkeklerin kendi içindeki oranı) erkek şeklindedir.

