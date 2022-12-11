İktisatbank BTM 1. Lig’de 2. Hafta sonuçları

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Çanakkale-Pile: 4 – 0
Mehmetçik-Geçitkale: 2 – 2
Türkmenköy-Kurtsan 1461 İ.Trabzonspor :1 – 2
Kaplıca K. 61-German Gold Akova: 2 – 1
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Bostancı Bağcıl-Ozanköy:1 – 1
Denizli-Ortaköy : 1 – 1
Tatlısu-Seren Süt Dikmen Gücü: 0 – 5
Gülgün Süt Düzova-Miracle Demirhan: 2 – 0
Karaoğlanoğlu-Mevlevi: 0 – 0
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