Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu

Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam ettiği belirtildi.
|ELİQUİS 2.5MG
|Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı
|ELİQUİS 5MG
|Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı
|KAPEDA 500MG
|ONKOLOJİ İLACI.
|CONTRAMAL 50MG
|AĞRI KESİCİ
|CONTRAMAL RETARD 100MG
|AĞRI KESİCİ
|REVOLADE 50MG
|KAN SULANDIRICI
|FEMERA 2.5MG
|ONKOLOJİ İLACI.
|ASACOL 800MG
|Enflamatuvar bağırsak hastalığı
|VALTREX 500MG
|Zona tedavisi
|LATİXA 375MG
|Kolesterol ilacı
|GALVUS 50MG
|Diyabet ilacı
|PROGRAF 1MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|PROGRAF 0.5MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|MYFORTİC 180MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|MYFORTİC 360MG
|(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
|PEXOLA ER 1.5MG
|Parkinson tedavisi
|CRESTOR 10MG
|Kolesterol ilacı
|DT
|ANTİBİYOTİK
|(TD-VAC) 0.5ML İM
|Difteri ve tetanoz
|DİFTERİ-TETANOZ AŞISI
|Tdap tetanos ve difteri