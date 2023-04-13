Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu

ELİQUİS 2.5MG Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı ELİQUİS 5MG Antikoagülanlar, Kan sulandırıcı KAPEDA 500MG ONKOLOJİ İLACI. CONTRAMAL 50MG AĞRI KESİCİ CONTRAMAL RETARD 100MG AĞRI KESİCİ REVOLADE 50MG KAN SULANDIRICI FEMERA 2.5MG ONKOLOJİ İLACI. ASACOL 800MG Enflamatuvar bağırsak hastalığı VALTREX 500MG Zona tedavisi LATİXA 375MG Kolesterol ilacı GALVUS 50MG Diyabet ilacı PROGRAF 1MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN PROGRAF 0.5MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN MYFORTİC 180MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN MYFORTİC 360MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN PEXOLA ER 1.5MG Parkinson tedavisi CRESTOR 10MG Kolesterol ilacı DT ANTİBİYOTİK (TD-VAC) 0.5ML İM Difteri ve tetanoz DİFTERİ-TETANOZ AŞISI Tdap tetanos ve difteri

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı.Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam ettiği belirtildi.