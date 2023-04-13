KKTC turizmi İstanbul -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC turizminin de pazarlandığı Dünyanın ilk beş turizm fuarı arasında yer alan İstanbul -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (Emitt)’ açılışına katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre İstanbul TÜYAP Fuar alanında yer alan Emitt 15 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

Emitt’in 2022’de 110 ülkeden 33.5 bin ziyaretçinin olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yıl rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ve turizm profesyonelinin beklendiği ifade edildi.

-Ataoğlu

Fikri Ataoğl a

Uygulanan ambargodan dolayı KKTC’ye direkt uçuş olmadığını, uçakların KKTC’ye gelmeden Türkiye’ye inmek zorunda olduğunu anlatan Ataoğlu, KKTC’ye sadece Türk Hava Yolları, Pegasus ve Anadolu Jet uçaklarının iniş yaptığını ve bilet fiyatların yüksek olduğunu KKTC’li iş adamları tarafından kurulan yeni hava yolu sayesinde fiyatların ucuzlamasını beklediklerini kaydetti.

Fuarda Kuzey Kıbrıs’a öncelik verilmesi için turizm sektörü temsilcileri ile birlikte bu yıl daha iyi bir hazırlık yaptıklarını kaydeden Ataoğlu, Türkiye'de reklam ve tanıtımlara geçmiş yıllarda çok fazla önem verilmediğini, artık Türkiye’de önemli bir reklam kampanyası yürüttüklerini ve bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini söyledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile çok iyi bir iş birlikteliğinin bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, bu yıl Türkiye’nin desteği ile yeni bir tanıtım filmi çektiklerini, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere’de bu filmlerin yayınlandığını ifade etti.

Emitt Fuarında bir çok acente ve tur operatörleri ile de bir araya geleceğini belirten Ataoğlu, burada yapılacak işbirliği anlaşmalarının ülke turizmi adına çok önem taşıdığını vurguladı.

Ataoğlu, Fuar’da Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’den pek çok acente ve tur operatörünü bir araya getirdiklerine işaret etti.