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Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları aşılama programını açıkladı

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Bakanlık bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işleminin başladığını hatırlatarak, aşılamaların 15 Ocak Cuma - 18 Ocak Pazartesi günleri 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları aşılama programını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınına karşı bugün başlayan aşılama programını açıkladı. Bugünden itibaren pazartesiye kadar ülkedeki tüm sağlık çalışanları aşılanacak.

Bakanlık bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işleminin başladığını hatırlatarak, aşılamaların 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öncelikli olarak 15 Ocak Cuma - 18 Ocak Pazartesi günleri arası sağlık çalışanları aşılanacak.

Bu kapsamda bugün ve yarın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları 08.00-18.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacak. 

Pazar gün 08.00 -18.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde aşı olabilecek. 

Diğer bölgelerdeki sağlık çalışanları aşılaması cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında şu şekilde yapılacak:

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gidecek. 

Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların [email protected] e-posta adresine başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

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