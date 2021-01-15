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Yaşar Duru'dan bir Dr. Küçük anısı

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Yaşar Duru'dan bir Dr. Küçük anısı
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Halkın Sesi Gazetesi'nin 1970'li yıllarındaki Limasol muhabiri olan Yaşar Duru, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük'le olan bir anısını paylaşarak onu yad etti.
Yaşar Duru'nun aktardığı anısı şöyle:
"Leymosun'dan gece vakti köyüne dönen Polemidya'lı Türklerin önünü kesip tartaklayan Rum polislerini savunmak için Halkın Sesi'nin baş sayfasında Haber'imi yalanlayan Kıbrıs Polis Komutanı Hassabis'e verdiğim cevabı görünce: "Savaş çıkaracaksın be Yaşar...!" diye ikaz etmişti... Bir Cumhur Başkan Muaviniydi ki... Barış için çoook uğraşmıştı... Kıbrıs Türklerini uykusundan uyandıran ilk Lider idi. "Gençliği arkasına alarak Müstemleke İdaresini Türk Cemaatının lehine çevirmesini bilmişti... Allah mekanını cennet eylesin... Rahmeti bol olsun.."
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