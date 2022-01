Prostat büyümesine lazer yöntemiyle kesin çözüm

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlanan Holmium Lazer teknolojisi (HoLEP) ile ilerleyen yaşlarda erkeklerin korkulu rüyası haline gelen iyi huylu prostat büyümesinden kolayca kurtulmak mümkün

Prostat hastalıkları, dünyada ve ülkemizde erkeklerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. Yaşa bağlı olarak görülen prostat büyümesi ise yaşam süresinin uzamasıyla birlikte erkeklerde en sık görülen prostat hastalıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu sorun nedeniyle ameliyat olanların oranları da her geçen gün artıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de kullanılmaya başlanan HoLEP yönteminde, özel bir cihaz aracılığıyla lazer teknolojisi sayesinde, prostat büyümesi operasyonları çok daha kısa sürede, klasik cerrahinin neden olduğu riskleri en aza indirerek başarıyla yapılıyor.İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde lazer teknolojisi kullanılan endoskopik HoLEP yöntemi, 21’inci yüzyılın yeni altın standart tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Cinsel fonksiyonlara zarar vermeyen HoLEP yöntemi ile hastalar, 24 saat içinde taburcu olarak günlük yaşamlarına dönebiliyor.Prostat büyümesi ameliyatlarında kapalı lazer dönemi!Sıklıkla karşılaşılan prostat büyümesi, tıkanıklığa neden olarak, idrar yapmayı engelleyerek böbreklerde şişme ve fonksiyon bozukluğuna yol açıyor. Prostat içinde çok sayıda ve genişlemiş durumdaki kan damarları, özellikle idrar yapmak için ıkınan hastalarda kanayabiliyor. Tıkanmanın etkisiyle hastalarda enfeksiyon da görülebiliyor. Bazı hastalarda enfeksiyon hastanede yatışı gerektirecek boyuta ulaşabiliyor. Bu olumsuzluklardan kurtulmanın tek yolu ise tıkanıklığın açılarak, enfeksiyon kontrolünün ardından büyüyen prostat dokusunun kurtulmak. Bu noktada operasyon, cerrahi müdahale ile yapılabileceği gibi lazer teknolojisinden yararlanılarak idrar kanalından endoskopik olarak uygulanan HoLEP yöntemi ile de yapılabiliyor. İşlem sırasında büyüyen prostat dokusu lazer yardımıyla kapsülden çıkarılarak, kapsül tamamen temizleniyor.Hasta konforunu artıran çözümCerrahi yöntemlere göre hasta konforunu önemli ölçüde artıran lazer teknolojili HoLEP yöntemi, her hasta grubu için ideal bir yöntem. Klasik prostat cerrahileri 80-100 gramdan büyük prostatlar için önerilmezken, HoLEP, özellikle büyük prostatlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca HoLEP için prostat büyüklüğü konusunda üst limit bulunmuyor.HoLEP yöntemiyle yapılan endoskopik işlem düşük kanama riski ve daha hızlı iyileşme imkanı sağlıyor. İşlem sonrası genellikle hastaların sondası kısa sürede çekilerek 24 saat içinde taburcu edilebiliyor. Hastalar taburcu olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra normal hayatlarına dönebiliyor.Prostat operasyonu geçiren hastalardaki en büyük endişelerden biri de işlem sonrası cinsel fonksiyon kaybı yaşanması. HoLEP yönteminde prostat dokusunu ayırmak için kullanılan lazer enerjisi bölgedeki sinirlere zarar vermediği için cinsel fonksiyon kaybı yaşanması gibi bir risk de yaratmıyor. Ayrıca klasik yöntemlerle tedavi edilen hastalarda prostat dokusunun yeniden büyüyüp idrar yolunu tıkama riski bulunuyor. HoLEP yöntemi ile tedavide geride prostat dokusu kalmadığı için hastalığın tekrarlama riski de tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji uzmanları KKTC’de başarıyla uygulanan HoLEP yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Ali Ulvi Önder: “Yüksek teknolojik alt yapı gerektiren ve kesisiz gerçekleştirilen lazerle tedavi yöntemi HoLEP’le hastalarımıza hızlı ve konforlu bir tedavi seçeneği sunuyoruz.”50 yaş üzeri erkeklerde en sık rastlanan rahatsızlıkların başında iyi huylu prostat büyümesinin geldiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, HoLEP yönteminin, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde Amerika ile birlikte Avrupa'da Almanya, İtalya ve İngiltere'de son 10 yılda çok yaygın olarak kullanıldığını vurguladı. Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, en yeni teknolojilerin takipçisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin de Holmium Lazer cihazını prostat büyümesi cerrahisinde kullanılmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Önder, "Hastanemizde iyi huylu prostat büyümesi teşhisi konan hastaları öncelikle ilaç tedavisi ile ameliyatsız olarak sağlıklarına kavuşturmak için çalışıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarımız için ise cerrahi tedavileri gündemimize alıyoruz. Türkiye'de sayılı merkezde, ülkemizde ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan, yüksek teknolojik alt yapı gerektiren ve kesisiz gerçekleştirilen lazerle tedavi yöntemi HoLEP’le hastalarımıza hızlı ve konforlu bir tedavi seçeneği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Uzm. Dr. Necmi Bayraktar: “Lazer yöntemiyle prostat büyümesine mesane taşının eşlik ettiği hastalarda aynı seansta her iki soruna yönelik tedavi gerçekleştirebiliyoruz.”HoLEP yönteminin, prostat boyutu fark etmeksizin tüm hastalarda rahatlıkla uygulanabildiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar “Bu yöntemle prostat büyümsine mesane taşının eşlik ettiği hastalarda aynı seansta her iki soruna yönelik tedavi gerçekleştirebiliyoruz. Daha önce idrar yapamadığı için sonda takılan hastalarda da başarıyla uygulayabiliyoruz. Kalp-damar hastalarında, koroner stenti bulunan veya geçmişte by-pass geçirmiş olan ya da damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı kullanan hastalarda da diğer tekniklere göre güvenle uygulanabilir” diyor.HoLEP yöntemi ile yapılan endoskopik işlemin düşük kanama riski ve daha hızlı iyileşme imkanı sağladığının altını çizen Uzm. Dr. Bayraktar, “İşlem sonrasında hastalarımızı genellikle 24 saat içinde taburcu ediyoruz. Ender de olsa kan sulandırıcı ilaç kullanan ya da idrar borusunda darlık bulunan hastalarda bu süreç bir iki gün uzayabiliyor. Hastalar taburcu olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra normal hayatlarına dönebiliyor” ifadesini kullanıyor.