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“Bu avcılık değil katliamdır”

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“Bu avcılık değil katliamdır”
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, Ocak ayının ilk pazarı ile birlikte başlayan 1. İnce Av döneminin oldukça bereketli olduğunu zira bu yıl ciklanın bol olduğunu ifade ettiler. Ancak avcılar, bazı avcıların vurma olayını çok abarttığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.
“Binlerce yıl boyunca atalarımız hayvanları sadece ihtiyaç için avlamıştır. Karnın açsa doymalık avlarsın” diyen duyarlı avcılarımız, son 100 yıldır ise bunun spor adı altında millete yutturulduğunu iddia ettiler.
Geçtiğimiz gün bir avcının paylaştığı fotoğrafta neredeyse 100 civarında vurulmuş cikla olduğunu belirten vatandaşımız,  “Şimdi bu spor mu katliam mı? Avcı arkadaşların hoşuna gitmeyecek bu ama hiç kimse kusura bakmasın. İhtiyaç dışındaki av katliamdır. Gelecek yıl bu hayvanlar belki de hiç denilecek kadar az gelecek” diyerek herkesin biraz daha duyarlı olması çağrısı yaptı.
 
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