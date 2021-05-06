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Ödem atıcı beslenme önerileri

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Ayakkabılarınız, yüzükleriniz size sıkıyorsa, çoraplar ayağınızda iz bırakıyorsa, kol, yüzde şişkinlik bacaklarda gerginlik sertlik gibi şikayetleri sıkça yaşıyorsanız beslenmenizde aşırıya kaçmamanıza rağmen yine de vücut ağırlığınız artıyorsa tüm bu belirtiler ödem belirtileri olabilir.

Ödem atıcı beslenme önerileri
 
Ödem; hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.
Böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve nedeni bilinmeyen bir hastalığa bağlı vücutta ödem gelişimi söz konusudur.
Bu haftaki yazımızda hastalığa bağlı gelişmeyen nedeni belli olmayan ödem oluşumlarından bahsedeceğim. Ödem oluşumunu önleyecek beslenme önerileri neler?  Gelişen ödemi çözmek için neler yapmalıyız? Hepsi bu haftaki yazımızda…

ÖDEM OLUŞUMUNU ARTIRAN ETMENLER
  • Fazla kilolu olmak,
  • gerginlik,
  • psikolojik stress,
  • aşırı karbonhidrat ağırlıklı beslenmek,
  • aşırı tuz tüketimi,
  • vücutta toksin maddelerin artışı
Gibi çeşitli nedenlerle vücudun lenf kanalları tıkanıyor ve vücuttan atılması gereken su atılamayıp şişkinliğe ödeme neden oluyor.
 
ÖDEM OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN
Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlardan uzak durum. Pirinç, beyaz makarna, beyaz ekmek, reçel, şeker, bal yerine posadan zengin yulaf, çavdar, esmer pirinç, kepekli makarnayı tercih edin.
Yoğurt ve kefir tüketin; özellikle bu iki kalsiyum kaynağı besin vücutta mineral dengesini sağlayarak ödemi gidermeye yardımcı olur.
Kiraz, ananas, salatalık, maydanoz gibi besinler en güçlü ödem atıcı besinler arasında oldugunu unutmayınız.
Tuz tüketiminizi sınırlandırın. Ciddi ödem durumlarında hiç tuzsuz tüketmek en sağlıklısıdır. Sadece sofra tuzu değil, ödem şikayetlerinizde soslar, cipsi, çerezlerden, yemeklerie çeşni verici  hazır baharatlardan uzak durunuz.
Potasyumdan zengin besinleri diyetinize ekleyin. Taze sebze ve meyveler düşük sodium zengin potasyum içerikleri sayesinde vücut sıvı-elektrolit dengesini sağlamada rol oynar.
Vücudun sıvı dengesini korumak için mutlaka günde 12-15 bardak su tüktin. ( 2-2,5litre)  
Aşırı çay ve kahve tüketimi, asitli içecekleri ve aşırı soda tüketiminiz varsa sınırlandırın.

Stres herşeyde olduğu gibi ödem oluşumunda ve toksiklerin birikimini hızlandırıyor, stres kaynaklarınızı azaltmaya çalışın.
Lenf dolaşımınız hareketsizlikte azalır ve ödem meydana gelir. Düzenli hareket etmek lenf dolaşımını hızlandırarak ödem şikayetlerini azaltmada en etkili yöntemlerdendir.                                                                                        
Ödem söktürücü diye adı geçen bitki karışımlarından uzak durum. Bunlar sağlığa zarar verici olabilir veya mevcut ödemi vücudunuzda artırabilir.
Hızlı kiloyu verdirmeyi amaçlayan şok diyetleri uygulamayın. Bunlar da hem başarıyı sağlayamayacaksınız hem de ödem varlığı vücudunuzda artacaktır.
Özellikle romatizmal ilaçlar ve bazı tansiyon ilaçları nda ödeme sebebiyet vermektedir. Eğer böyle bir gözleminiz olmuşsa lütfen doktorunuza danışınız.
Bayanlarda her ay yaşanan adet siklusu da en önemli ödem kaynağıdır. Adet dönemine yaklaştığınızda su içimini artırın, tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durunuz her öğünde yeşil salata tüketiniz.
 
ÖDEM SAVAR SEMİZOTU SALATASI
MALZEMELER
  • 2 su bardağı yoğurt
  • Taze nane yaprakları
  • 1 demet semizotu
  • 2 -3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kadar tuz (arzu edilirse hiç tuz eklenmesin)
  • 1 çay kaşığı kadar kırmızı pul biber
Tüm malzemeleri küçükçe doğrayın karıştırın. En son taze nane yapraklarını ve semizotunu elinizle doğrayın, bıçakla kesmeyip karışımınıza ekleyin. Afiyet olsun …
 
KİRAZ SAPLARIYLA ÖDEMDEN KURTULUN
Meyvesinden, sapından, reçelinden, çekirdekleri ve ağaç kabuğundan yararlandığımız kiraz ödem söktürücü niteliktedir. Özellikle kiraz sapları idrar söktürücü olup vücutta oluşan ödemi uzaklaştırır. 3 gr. Kuru sap 200ml suda 10 dk kaynatılır. 5 dk. Demlenip süzülür. Günde 1-2 çay fincanı içilir. Özellikle şişkinlik hissettiğinizde herhangi bir sağlık probleminiz yoksa uygulayabilirsiniz.

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