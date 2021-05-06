Kargalar başa bela oluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, ülkemizde birçok yaban hayvanının sayıları azalırken zararlı hayvanlardan olan kargaların sayısının arttığını dile getirerek, konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Özellikle köylerde üreticilerin birçok meyve sebzesine zarar veren kargaların ayrıca keklik, fasa ve üveyik gibi birçok av hayvanlarına da zarar vererek nesillerinin tükenmesine neden olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, son günlerde Avcılık Federasyonu’na bağlı avcıların karga avına başladığını ancak bunun da yeterli olmayacağını ifade ettiler.

Kış aylarında yağmurların az olması nedeniyle sulak alanların azalmasından dolayı kargaların sulak alanlara ve meyve ve sebzelerin olduğu bölgelere yöneldiğini ve bu nedenle ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen çiftçi vatandaşlarımız, bu konuda hükümetin ülke genelinde bir organizasyon yapması gerektiğini sözlerine eklediler.

