Obezite tehdidi

Ülkede 18 yaş üstü 4388 kişiye yapılan "Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması" sonucunda, katılımcıların yüzde 33,8'i obez, yüzde 37'si ise aşırı kilolu. Bu sonuçlara göre, ülkenin yüzde 70.8i' aşırı kilolu veya obez

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dünya Obezite Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Obezitenin dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın 2022- 2023 yılları arasında 18 yaş üstü 4388 kişiye yapılan "Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması" sonucunda, katılımcıların %33,8'inin obez, %37'sinin ise aşırı kilolu olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre, ülkede %70,8'inin aşırı kilolu veya obez olduğunu belirtti.

Dinçyürek, dünya ve toplumsal düzenin değişmesinin obezitenin artışındaki etkisinin büyük olduğunu belirterek, çalışma koşullarının dinlenme için imkân vermemesi ve sağlıklı beslenmenin ekonomik olarak daha zor hale gelmesiyle daha kolay erişilebilen kalorisi fazla, işlenmiş ve sağlıksız gıdaların tüketilmesine yönelik olduğunu söyledi. Bununla birlikte, fiziksel aktivitenin azalması ve ekran karşısında geçirilen zamanın artması da obeziteyle ilişkilendirildiğini belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, ayrıca günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması ve aktif yaşamın desteklenmesinin sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olduğunu söyledi.



Güney’de de obez tehlikesi



Güney Kıbrıs’ta her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğu belirlendi



Rum Diyetisyenler ve Beslenme Uzmanları Birliğinin, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta araştırma yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta her 3 kişiden 1’nin fazla kiloya sahip olduğunun belirlendiğini yazdı.

Habere göre araştırma neticesinde 20-80 yaş arasındaki kişilerin yüzde 29.6’sı normal kilo; yüzde 36.1’i fazla kilolu; yüzde 27.8’i ise obez kategorisinde yer aldı.

Araştırmada ayrıca erkeklerin yüzde 2.1’i zayıf; yüzde 22.2’si normal kilo; yüzde 46.9’u fazla kilolu; yüzde 28.8’i obez olarak belirlenirken kadınların yüzde 10.5’i zayıf; yüzde 36.9’u normal kilo; yüzde 26’sı kilolu; yüzde 26.9’u ise obez şeklinde yer aldı.



