Meme kanserinde devrim yaratan ilaç

İngiliz bilim insanları, capivasertib adı verilen ve meme kanseri tümörlerinin küçülmesini sağlayan yeni bir ilaç geliştirdi. Uzmanlar, söz konusu ilacın her yıl milyonlarca insanlarının hayatını kurtabileceğine belirterek, capivasertib'i meme kanseri tedavisinde dönüm noktası olarak tanımladı

İngiltere’de meme kanserinin en yaygın biçimini tedavi edebilen capivasertib adlı bir ilaç "dönüm noktası" olarak nitelendi.

KANSERLİ HASTALARIN YAŞAM SÜRESİNİ UZATABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon kadına meme kanseri teşhisi kondu. Aynı zamanda hastalık aynı yıl yaklaşık 687 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bununla birlikte uzmanlar, capivasertib’in tümörleri küçültebildiği ve meme kanserini önceki ilaçlara göre iki kat daha uzun süre durdurabildiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin hatatının kurtarılabileceğini müjdeledi.

Uzmanlar, ABD San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda ilacın üçüncü aşama kilinik denemelerinin sonuçlarının "harika" olduğunu ve bunun, hastaların ilerlemiş hastalıktan muzdarip olduklarında daha uzun yaşayabilecekleri anlamına gelebileceğini söyledi.

Çalışmanın yazarları, "Hormon tedavisinin yanı sıra capivasertib'in üçüncü faz klinik denemesi, kombinasyonun en yaygın meme kanseri türünün ilerlemiş formlarına sahip hastalar için yeni tedavi olabileceğini düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.

ASTRAZENECA TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

Bununla birlikte Capivasertib, İngiltere’nin başkenti Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nde (ICR) yapılan araştırmaların ardından Covid-19 hastalığı için de bir aşı geliştiren AstraZeneca tarafından üretildi.

Capivasertib’şn arkasındaki araştırmacılar, ilacın kansere neden olan protein molekülü AKT'nin aktivitesini bloke ettiğini vurguladı.

DÖNÜM NOKTASI ANI

Kanser Araştırma Enstitüsü’nün (ICR) CEO’su Prof. Dr. Kristian Helin, konuya ilişkin yaptığı açıklamda, "Capivasertib, en yaygın meme kanseri türünün ilerlemiş formlarının tedavisi için bir dönüm noktasıdır. ICR'de yürütülen araştırmaların ardından keşfedilen bir ilacın, üçüncü aşama denemesinde hastalar için dikkate değer faydalar gösterdiğini görmek inanılmaz derecede heyecan verici. Capivasertib bu hastalar için tamamen yeni bir tedavi seçeneği sunabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Helin, sonuçların daha uzun vadeli takibinin, hastaların yeni ilaç kombinasyonuyla daha uzun yaşadığını göstermesini umduğunu söyledi.

Helin, "Mevcut bulgular, capivasertib'in yeni bir meme kanseri tedavisi olarak onaylanmak üzere ilaç düzenleyicilerine sunulması için zaten yeterince güçlü" dedi.