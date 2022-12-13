Almanya’da aşırı sağcı hükümlü iki gardiyanı rehin aldı

Almanya'da aşırı sağcı hükümlü, kaldığı cezaevinde görevli iki gardiyanı alıkoydu

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg Hapishanesi’nde yatan aşırı sağcı, iki gardiyanı rehin aldı.

Diğer gardiyanların yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu gardiyanlar kurtarıldı. Hükümlünün elinden kurtarılan iki gardiyanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırgan hükümlünün müebbet hapse mahkum edilmiş 30 yaşındaki Stephan Balliet olduğu açıklandı. Balliet, 9 Ekim 2019’da Halle’deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı’nı kutladığı sinagoga saldırmak istemiş ancak içeri giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldürmüştü. (AA)