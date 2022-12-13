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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Almanya’da aşırı sağcı hükümlü iki gardiyanı rehin aldı

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Almanya'da aşırı sağcı hükümlü, kaldığı cezaevinde görevli iki gardiyanı alıkoydu

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Almanya’da aşırı sağcı hükümlü iki gardiyanı rehin aldı
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 Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg Hapishanesi’nde yatan aşırı sağcı, iki gardiyanı rehin aldı.

Diğer gardiyanların yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu gardiyanlar kurtarıldı. Hükümlünün elinden kurtarılan iki gardiyanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırgan hükümlünün müebbet hapse mahkum edilmiş 30 yaşındaki Stephan Balliet olduğu açıklandı. Balliet, 9 Ekim 2019’da Halle’deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı’nı kutladığı sinagoga saldırmak istemiş ancak içeri giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldürmüştü. (AA)

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