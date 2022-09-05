Lejyoner hastalığı hastane ve otel gibi büyük yapıların su tesisatında çoğalan bakterilerin neden olduğu tehlikeli bir hastalık

Bakteriler, tabiatta doğal olarak var olan ve oldukça yaygın mikroskobik canlılardır. Pek çok bakteri insan sağlığı için herhangi bir tehlike arz etmez. Hatta bazı bakterilerin oldukça faydalı olduğu biliniyor. Ancak bakteriler arasında büyük tehdit oluşturanlar da var! İşte “Legionella pneumophila” isimli bakteri de insan sağlığı için son derece büyük bir tehlike oluşturuyor. Bakteri, “Lejyoner hastalığına” yani ciddi akciğer enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Lejyoner hastalığı, risk grubunda olan insanlar içinse ne yazık ki bazı durumlarda ölümcül hale gelebiliyor. Ancak bu hastalığın ilginç bir özelliği ise hastane, otel, ofis veya konferans salonu gibi büyük yapılarda ortaya çıkması! İşte bu ilginç ve dikkat edilmediği takdirde son derece tehlikeli lejyoner hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler…

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu

Legionella pneumophila isimli bakteri, doğada oldukça yaygın bulunan bir bakteridir. Göl ve nehir gibi tatlı su ortamları, bakterinin doğal yaşam alanları arasında. Bakteri, bulaştığı insanlarda ölümcül de olabilen lejyoner hastalığına, daha yaygın olarak ise “pontiac ateşi” isimli bir hastalığa neden oluyor.

Lejyoner hastalığı genellikle hastane ve otel gibi büyük yapılarda ortaya çıkıyor

Çünkü Legionella pneumophila isimli bakteri büyük yapıların su tesisatlarında kolaylıkla yaşayabilir ve çoğalabilir. Kirli su depoları veya bakımı yapılmayan su dağıtım sistemleri, büyük yapıların su sistemlerini bakterinin üremesi için elverişli bir hale getirir. Bu yapıların su sistemlerinde oluşan bakteri klimalar ve havalandırma sistemleri ile yapının her tarafına taşınır! Böylece bakteri, taşınan küçük su partikülleri yoluyla solunum sitemine karışabilir. Yani bu bakteri esas olarak solunum yoluyla bulaşıyor. Elbette bazı ender durumlarda bakterili suyun tüketilmesi de lejyoner hastalığına sebep olabiliyor. Bunun dışında havuz, sauna ve hamam gibi yerler de eğer yapının su tesisatında bakteri yoğunluğu varsa, hastalığa neden olabiliyor. Ancak ev ortamında lejyoner hastalığına yakalananların sayısı oldukça düşük. Hastalık, yaygın olarak otel ve hastane gibi yapıların su tesisatlarında ortaya çıkıyor. Ayrıca hastalığın insandan insana bulaşması oldukça düşük bir ihtimal.

Lejyoner hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastalık genellikle bakteriye maruz kalındıktan 2 ila 10 gün sonraya ortaya çıkıyor. Ve zatürre ile benzer semptomlara neden oluyor. Yüksek ateş, halsizlik, baş ve kas ağrıları ve nefes darlığı hastalığın en yaygın belirtileri arasında. Hastalığın ilerlemesi halinde, var olan semptomlar şiddetlenebilir. Ayrıca öksürük, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi yeni semptomlar da ortaya çıkabilir. Bununla beraber lejyoner hastalığı bazı vakalarda akciğer dışında diğer doku ve organlara da hasar verebilir.

Kimler risk rubunda?

Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğada yaygın bir şekilde bulunur. Ancak hastalığın kendisi oldukça ender görülür. Yine de bu, hastalığın son derece tehlikeli durumlara neden olabileceği gerçeğini değiştirmez! Özellikle de risk grubunda bulunan insanlar için. Her şeyden önce, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar ve sigara kullananlar, lejyoner hastalığının en fazla etki etmesi beklenen gruptur. Lejyoner hastalığı 50 yaş üzerindeki erkeler ve kronik hastalığı olanlar için de oldukça tehlikeli bir hal alabilir. Özellikle risk grubundaki insanlarda, hastalık tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği, septik şok veya böbrek yetmezliği görülebilir. Bu nedenle lejyoner hastalığına yakalandığından şüphe eden kişilerin bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurmaları hayati önem taşıyor.

Hastalığın tedavi yöntemleri neler?

Lejyoner hastalığı genellikle antibiyotik kullanımı ile tedavi ediliyor. Ancak bazı özel vakalarda hastaların hastanede tedavi ve takip edilmesi gerekli olabiliyor.

Lejyoner hastalığından korunma yolları nelerdir?

Uzmanlar otel ve hastane gibi insan popülasyonunun yoğun olduğu yapılardaki su tesisatlarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca bu yapıların ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi de son derece önemli. Bunun dışında duş başlıkları, havalandırma ve sulu soğutma sistemleri, dekoratif çeşmeler ve havuzlar da düzenli olarak kontrol edilmesi gereken yerlerden. Kişisel olarak lejyoner hastalığına karşı alınabilecek en önemli tedbir ise sigaradan uzak durmak.