2022 Dünya Kupası Katar’da! Çöl İkliminin Ortasındaki Stadyumlar Nasıl Soğutulacak?

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için inşa edilen stadyumlarda aynı anda 40 bin kişinin aşırı sıcaklardan etkilenmeden karşılaşmaları izleyebilmesi planlanıyor

Bildiğiniz gibi, 2022 Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli futbol organizasyonunun Katar’da yapılacağının açıklanması pek çok bakımdan eleştirilmişti. Turnuva için inşa edilen stadyumlarda çalışan işçilerin zorlu çalışma koşulları pek çok insanın tepkisine neden olmuştu. Ancak turnuvanın Katar’a verilmesine tepki gösterenlerin şikâyet ettiği başka bir şey daha vardı: kavurucu çöl sıcakları! Dünya genelinde pek çok futbolsever, Katar’daki yüksek sıcaklıkların futbol oynamaya elverişli olmadığını savunuyordu. Bu nedenle Katar’daki turnuvanın hem futbolcular hem de stadyumlardaki taraftarlar için oldukça zorlayıcı olacağı ileri sürülüyordu. Hatta bu nedenle, düzenli olarak yaz aylarında düzenlenen organizasyon 2022 yılı için kasım ve aralık aylarına alındı! Ancak Katar, teknoloji sayesinde tüm bu eleştirilerin üstesinden geleceğine inanıyor. 2022 Dünya Kupası için inşa edilen stadyumlarda ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sayede hem futbolcuların hem de taraftarların yüksek sıcaklıklardan etkilenmemesi hedefleniyor. Peki kış aylarında dahi neredeyse 40 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklardan korunmak gerçekten mümkün mü? Detaylara birlikte bakalım…

Katar yıl boyu sıcak ve kurak bir ülke! Bu nedenle binlerce kişilik bir stadyumu “serin” tutmak oldukça zor

Fakat Katar’da inşa edilen stadyumlar, yüksek teknoloji sayesinde binlerce insanın aynı anda ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmeden karşılaşmaları izlemesine olanak tanımayı amaçlıyor. Bu nedenle stadyumların hem içi hem de dışı özel olarak tasarlanıyor ve yapıların inşasında özel soğutma teknolojileri kullanılıyor. Katar’da Dünya Kupası için inşa edilen 8 stadyumdan biri olan Al Janoub Stadyumu da bu özel yapılar arasında…

Stadyumun çatısı, dışarıdaki hava akımlarını yönlendirebilmek için özel bir şekilde tasarlandı

Bu sayede ilk önce sıcak hava dalgasının stadyumun içerisine girmesinin engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca stadyumun dış yüzeyi, güneş ışınlarının yansıtılabilmesi adına açık renkte inşa edildi. Ancak bu önlemler ne futbolcuları ne de taraftarları serin tutmak için yeterli değil. Bu sebeple başta Al Janoub Stadyumu olmak üzere Dünya Kupası için inşa edilen yapılarda daha yaratıcı çözümler de kullanıldı.

Tribündeki taraftarlar koltukların altında bulunan “havalandırma sistemi” ile serinleyecek

Koltukların altındaki hava püskürtücüler, soğuk havanın stadyuma dağılmasına ve böylece taraftarların serinlemesine yardımcı olacak. Ancak sağlıklı bir Dünya Kupası organizasyonu için bu çözüm de yeterli değil! Zira futbolcuların da aşırı sıcaklardan koruması gerekiyor!

Futbolun yüksek eforlu bir oyun olması, aşırı sıcakları oldukça ciddi bir sorun haline getiriyor

Saha içerisindeki zorlu mücadeleye Katar’ın yüksek sıcaklıkları eklenince futbol oynamak hiç de kolay değil. Hatta eğer tedbir alınmazsa, bu yüksek sıcaklıklar futbolcu sağlığı için de büyük bir risk barındırıyor. Katar’daki nemli ve sıcak hava nedeniyle terin buharlaşması engellenebilir. Bunun sonunda ise yüksek efor sebebiyle futbolcuların vücutları aşırı ısınabilir. Ve futbolcular “hipertermi” yani sıcak çarpması tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Katar, bu tehlikeli durumun önüne geçmek için stadyumların üzerini soğuk hava ile kaplayacak

Stadyumun kenarındaki, ileri teknoloji ile inşa edilen havalandırma sistemi, sahanın üzerine soğuk hava püskürtecek! Soğuk hava stadyumun en yüksek noktasında değil, zeminin ve tribünlerin birkaç metre üzerinde asılı kalacak. Ayrıca sistemin yaratıcıları bu soğuk hava bulutunu nerede ve nasıl kalacağının detaylıca hesaplandığını belirtiyorlar. Bu sayede saha içerisindeki futbolcuların ekstra bir esinti hissetmeyecekleri ifade ediliyor. Ancak bu soğuk havanın müsabaka boyunca ısınmadan kalması mümkün değil!

Isınan hava ise aspiratör fanları yardımıyla stadyumdan tahliye edilecek

Tahliye edilen hava filtrelenecek, tekrar soğutulacak ve yeniden stadyuma pompalanacak. Stadyumlardaki bu soğutma sistemi, başkent Doha’nın 80 kilometre uzağındaki güneş enerji santralinden elde edilecek enerji ile çalışacak…

Sistemin yaratıcılarından Saud Abdul Ghani turnuva sonrasında futbol dünyasına bir miras bırakmak istediklerini söylüyor

Ayrıca “termal konfor” adı verilen bu sistem için uzun ve kapsamlı bir araştırma yapıldığını belirtiyor. Buna karşın, bu yüksek maliyet ve enerji isteyen sistemin çevreye zarar vereceğini düşünenler de var. Bazı uzmanlar, bu sistem nedeniyle atmosfere önemli ölçüde “sera gazı” salınacağını düşünüyor. Buna karşın Katar, “Yeşil Dünya Kupası” vaat etmekte ısrarcı…