Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay: "Et beni zannedilen lezyon aslında cilt kanseri olabiliyor, lazerle yok edilmeye çalışıldığında tümör bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle benler mutlaka uzmanlarca, cerrahi yöntemle alınmalı"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, vücuttaki bazı et benlerinin aslında cilt kanseri olabileceğini belirterek, "Bunlar lazerle yok edilmeye çalışıldığında deri tümörü bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle benlerin mutlaka uzmanlar tarafından cerrahi yöntemle alınmasını, lazerle ben yakma, dondurma, aldırma gibi uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz." dedi.

Akay, AA muhabirine, cilt lazer uygulamalarının son dönemde oldukça popüler olduğunu, bu işlemlerin güzellik salonu, kuaför gibi farklı yerlerde yapıldığını söyledi.

Lazerin gençleşme, leke tedavisi ve epilasyonun yanı sıra "ben" aldırma işlemlerinde kullanıldığına işaret eden Akay, şöyle konuştu:

"Maalesef bu işlemler dermatoloji uzmanı olmayan birçok kişi tarafından yapılıyor. Örneğin, kişinin yüzünde 'et beni' zannedilen bir lezyon aslında cilt kanseri olabiliyor ve ehil olmayan kişiler lazerle bu lezyonu yok etmeye çalıştığında deri tümörü bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle vücuttaki benlerin mutlaka uzmanlar tarafından, cerrahi yöntemle alınmasını, lazerle ben yakma, dondurma, aldırma gibi uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz."

Prof. Dr. Akay, lazerle farklı yerlerde "ben" aldırma işlemleri yaptıran ve sonradan kendilerine başvurduğunda en tehlikeli cilt kanseri türü melanom olduğu saptanan hastalarının bulunduğunu anlattı.



"İnsanlar bu tip merkezlere itibar etmemeli"



Sosyal medya üzerinde "Bir dakikada benlerinizden kurtulun." şeklinde paylaşımlarda bulunulduğuna, hatta bazı eczanelerde asidik solüsyonla "ben" yok etme uygulamaları yapıldığına dikkati çeken Akay, insan sağlığı için risk oluşturan bu tip reklam ve uygulamalara karşı daha etkindenetim mekanizması yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Akay, "İnsanlar 'Ben yok edilir.' mahiyetinde uygulamaların yapıldığı merkezlere itibar etmemeli. En iyi yöntem her zaman lezyonun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Çünkü bu yöntem benle ilgili patolojik inceleme imkanını da tanır." dedi.

Lazer epilasyon uygulamalarının, o bölgede bulunan benlerin üzerinde hasar oluşturabildiğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Fakat oluşacak hasarın boyutları, lazerin uzun dönem etkileri, deri kanserini tetikleyip tetiklemediği henüz tam bilinmiyor. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar şu an çelişkili sonuçlar veriyor. Bu nedenle hiçbir şekilde benlerin üzerine lazer ışığı gelmesini önermiyoruz. Bazen lazer epilasyon yapan merkezler, üzerine beyaz kalem sürerek beni koruduğunu söylüyor fakat bu beyaz kalemin de hiçbir koruyuculuğu yok. Hastalarımızı dermatoskopi cihazlarıyla incelediğimizde lazer sonrası benlerin üzerindeki o hasarı çok net görebiliyoruz. Bu nedenle kol ve bacaklarında çok sayıda ben bulunan hastalarımıza lazer epilasyonu önermiyoruz."



"Güneş yanıkları deri kanseri riskini artırıyor"



Güneş yanıklarının zararlarına da değinen Prof. Dr. Akay, "Özellikle ilk 20 yaşta en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı geçirmek melanom dediğimiz deri kanseri riskini artırıyor. Bu nedenle özellikle genç yaş grubun ve elbette yetişkinlerin güneşten çok iyi korunması gerekiyor." diye konuştu.

Akay, güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucunun kalın tabaka şeklinde vücuda uygulanmasını ve bunun 3 saatte bir tekrarlanmasını önerdi.