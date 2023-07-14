Kaza yapıp kaçtıktan 19 gün sonra tutuklandı

Trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan ve 25 Haziran’dan beridir aranan Aderinsola Daniel Sontan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran’da Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 21-22’inci kilometreleri arasında, harnup fabrikası çemberi yanında trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp ayrılan ve aranmakta olan ZRD 846 plakalı araç sürücüsü Aderinsola Daniel Sontan (E-30), tespit edilerek tutuklandı.
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