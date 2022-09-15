Kolesterol değeriniz mi yüksek?

Ülkemizde kronik hastalıklar arasında en sık karşımıza çıkan sağlık problemleri, diyabet, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve bunlara eşlik eden kolesterol gelmekte. Kolesterol hayvansal gıda içeren besinlerde bulunuyor. Kolesterolü düşürmek için öncelikle diyetimizde tüketeceğimiz hayvansal kaynaklı gıdaları sınırlandırmak ve yarım yağlı olanlarını tercih etmekte fayda var

Ayrıca düzenli olarak yapılan egzersiz ve yürüyüşlerde kolesterol dengelerini etkilemekte.Diyet alışkanlıklarında yapacağımız tercihler de kolesterolü düşürmeye yardımcı olacaktır. Peki sebze ve meyve tüketimiyle kolesterol düşürebilir miyiz?Bu haftaki yazımızda besin değeri ve antioksidan özellikleri bakımından kolesterol düşürücü özellik gösteren besinleri inceledim.Beslenmenizde bu sebze-meyvelere yer verin ve kolesterol seviyenizi düşürmeyi hedefleyin…Beyaz lahana antioksidanlar açısından zengindir. Haşlanmış şekilde tüketilen lahanaya, sarımsak ve C vitamininden zengin limon veya portakal suyu ile ana öğün yapabilir. Antioksidan kapasitesini artırarak damar yapısındaki hasarı önleyerek kolesterol düşürücü etki sağlayabilirsiniz.Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda popülerliği artan yaban mersini diğer meyvelere oranla çok daha fazla antioksidan içeriyor. Bu özellikleriyle damar hasarı yaratacak faktörleri engelleyici özellik gösteriyor. Yaban mersinine benzer çilek, ahududu meyveleri de antioksidanlardan zengin olup yapılan bilimsel çalışmalarda hücre yaşlanmasını geciktirdiği ortaya çıkmıştır.Avakado ve greyfurtta bulunan glutatyon isimli antioksidan bu özellikleriyle hücrelere hasar verici serbest radikal oluşumunu engelleyip damar hasar oluşum riskini engelliyor ve kolesterol düşürücü-iyileştirici özellik gösteriyor.Havuca has rengini veren B-karoten sadece rengini vermekle kalmıyor, gösterdiği etki ile serbest radikallere karşı savaşıyor ve hücre yenilenmesini sağlıyor. Ayrıca havuçta bulunan A vitamini cilt ve göz sağlığı için vazgeçilmez vitaminler arasında.Quarcetin içeren siyah üzüm kötü kolesterol oluşumunu engellediği yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bu özelliğiyle damar tıkanıklığı oluşumunu önlüyor.Soğan kan basıncını düşürmede etkili olmanın yanı sıra içerdiği sülfit bileşiğiyle kolon ve mide kanserler oluşum riskini azaltıcı etki göstermektedir. Gerek çiğ gerek pişmiş olarak tüketeceğiniz soğanda alacağınız antioksidanlar damar sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir.B grubu vitaminleri, demir ve kalsiyumdan zengin olan soya fasulyesi içerdiği antioksidanlar ile kötü kolesterolü düşürücü etki gösterip HDL yani iyi kolesterol seviyesini dengede tutmaya destek oluyor.Likopenin en iyi kaynağı olan domates, damarlarda biriken ve tıkayıcı etki gösteren kolesterol ile savaşır, pişmiş domates veya ketçapta likopen içeriği çiğ domatese oranla daha fazladır.Kepekli, tam buğday, çavdar, yulaf gibi lif oranı yüksek, bulgur, kepekli makarna, kuru baklagil tüketiminin artması ile posalı bir diyet bağırsaklarda kolesterolü bağlayıp emilimini engelliyor, böylelikle lifli gıdaların tüketiminin artırılması da kolesterol düşürücü etki göstermektedir.