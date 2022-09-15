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“Burayı kullananlar insan olamazlar”

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Bu ülkenin her alanının insanlar tarafından kullanıldığını unutmamak gerekiyor

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“Burayı kullananlar insan olamazlar”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde her geçen gün artan moloz ve çöp felaketinden dolayı artık utanç duyduklarını belirterek, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte kullandıkları Geçitkale – Tatlısu anayolu üzerinde karşılaştıkları manzarayı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Vatandaşlarımız bu yolun birkaç yerinde sürücülerin yoruldukları zaman dinlenmek veyahut araçlarını kontrol etmek için cepler olduğunu anlatarak, çocuklarıyla birlikte kullandıkları bu yolda mola vermek için durdukları fotoğraftaki cepte karşılaştıkları manzara nedeniyle isyan ettiler.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi cep alanın adeta bir çöplüğe dönüştüğünü söyleyen vatandaşlarımız, burada duran sürücülerin çöplerini veya molozlarını etrafa bırakması sonucunda etrafın çöplüğe dönüştüğünü belirttiler.
Bu anlayışın ilkel çağdaki insanlara ait olduğunu söyleyen sürücü vatandaşlarımız “Çocuklarımız gördükleri bu manzara karşısında şok oldular. Bize ‘burayı kullananlar herhalde insan değildir’ diyerek üzüntülerini paylaştılar” diye konuştular.
Bu ülkenin her alanının insanlar tarafından kullanıldığını unutmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, herkesin çevreye karşı daha duyarlı olmasını istediler.
 
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