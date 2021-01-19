KKTC’de 80 yaş ve üzerindekilerin aşılanma programı açıklandı

KKTC’de 80 ve üzerindeki yaşlardaki kişilerin Covid-19’a karşı aşılanmalarına yarın başlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, yarından başlayarak Cuma gününe kadar, 80 yaş ve üzeri kişilere (1/01/1940 ve öncesinde doğanlara) 5 merkezde Covid -19 aşısı yapılacağını açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, aşılamalar aşağıdaki merkezlerde şu saatlerde yapılacak:
1- Pandemi Merkezi: 08.30 - 16.00
2- Girne Hastanesi: 08.30-16.00
3- Güzelyurt Sağlık Merkezi: 12.00-16.00
4- Yenierenköy Sağlık Merkezi: 08.30- 16.00
5- Maraş Sağlık Merkezi: 08.30-16.00